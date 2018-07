O jogador Lionel Messi completa uma década com a camisa 10 do Barcelona

O atacante Lionel Messi comemorou um aniversário especial na terça-feira (24), quando completou uma década desde a primeira vez que passou a usar a camisa 10 na equipe principal do Barcelona. Foi no dia 24 de julho de 2008, durante um amistoso contra o clube escocês Hibernian e sob o comando do técnico Josep Guardiola, que o atacante entrou em campo pela primeira vez com o número que o acompanhou ao longo dos últimos anos.

Naquele dia, o Barça venceu a partida por 6 a 0, e Messi marcou seu primeiro gol com a camisa 10. Dez dias após o jogo, no dia 3 de agosto, o time catalão tornou oficial que o craque argentino seria o novo dono do número 10 durante a temporada 2008-2009, substituindo Ronaldinho Gaúcho, que o usou de 2003 a 2008.

Eliminação

A eliminação precoce nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia culminou em duas grande incógnitas para o futuro do futebol argentino e, consequentemente, para associação de futebol local, a AFA. Além da ausência de um treinador no momento para liderar o projeto de reconstrução, a continuidade de Lionel Messi na seleção também não é certa. Nesse último ponto, especificamente, o presidente da AFA crê que a resposta possa ser “positiva para a Argentina”.

Em entrevista à rádio Súper Mitre Deportivo, o mandatário Claudio Tapia se mostrou confiante de que Messi possa seguir vestindo a camisa da Argentina. De acordo com ele, o camisa 10 e capitão “ama a seleção” e nem mesmo o “golpe” em solo russo vai minar sua vontade de continuar.

“Acho que ele (Messi) continuará jogando na seleção. Você tem que começar um projeto e depois ir vendo como está. Ele ama muito a seleção argentina, isso é bom. Creio que internamente o golpe (pela Copa do Mundo) deve ter sido muito duro para ele, como foi para nós, mas espero que o fim seja positivo para a Argentina”, disse o presidente da AFA, Claudio Tapia.

Muito se comentou antes, durante e após a Copa sobre a pressão excessiva sofrida por Messi quando veste a camisa albiceleste. A própria mãe do jogador revelou, em entrevista, que o filho chora com as críticas e a cobrança que sofre pelo insucesso de toda seleção. Para Tapia, o discurso é praticamente o mesmo, reiterando a necessidade de tratá-lo como “ser humano”.

“Vi Messi como muitos outros, com um grau de responsabilidade muito grande. Ele é o melhor do mundo, mas também é um ser humano. Colocamos muita responsabilidade nele e isso acaba jogando contra nós mesmos e contra ele. Mas reitero que, sem dúvida, temos muita confiança nele e sei o que ele quer da seleção”, ressaltou.

Além da continuidade de sua principal estrela, a Associação de Futebol Argentino tem um problema e tanto para resolver: a escolha do novo treinador. Depois das especulações frustradas de Mauricio Pochettino, Diego Simeone e até mesmo Marcelo Gallardo, a cúpula da federação busca alguma alternativa dentro da realidade que lidere um processo de reconstrução do futebol do país.

