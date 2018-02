O jogador Neymar manteve um contrato de exclusividade com a Rede Globo durante a Copa de 2014

Uma reportagem publicada pelo jornal Folha de S.Paulo” revelou que o jogador Neymar manteve um contrato de exclusividade com a Rede Globo durante a Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. A publicação teve acesso a documentos que constam de processo contra empresas do pai do atleta de 25 anos, atualmente no PSG (Paris Saint-Germain) e que na época vestia a camisa do Barcelona (Espanha). Os valores não foram detalhados.

De acordo com a matéria, o contrato não impedida que o camisa 10 as Seleção Brasileira atendesse outros veículos, mas previa uma série de privilégios à emissora televisiva, incluindo o acesso antecipado a informações importantes relacionadas ao próprio jogador. Durante a vigência do contrato, ele participou de diversos programas da Globo, como “Domingão do Faustão”, “Fantástico” e “Caldeirão do Huck”.

Em 2015, uma participação de Neymar no programa da Xuxa, na TV Record, teria causado preocupação entre pessoas de sua equipe. Em uma cópia de e-mail obtida pela reportagem, o assessor Eduardo Musa alerta o pai do craque sobre a possível infração ao contrato com a Globo: “Ney, como te adiantei por telefone, a assessora da Xuxa me pediu para que ela fizesse uma visita ao instituto junto com Neymar Jr (…). Mas como você me orientou a agendar a visita, sugeri para ela a quinta-feira (…). Como te falei, estamos infringindo o contrato da Globo”.

Por meio de comunicado, a Rede Globo declarou à “Folha de S. Paulo” que o contrato citado não existe mais. “Firmado em 2014, referia-se a participações especiais de Neymar em programas e campanhas da emissora, bem como ao uso de conteúdos audiovisuais produzidos pelo jogador”. Já a assessoria de Neymar não se manifestou sobre o assunto.

Distanciamento

Segundo a revista “Veja”, o distanciamento entre Neymar e a Globo ficou evidente a partir da Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016. Neymar foi o herói do inédito ouro, mas reagiu mal às críticas iniciais. Após empate em 0 a 0 com o Iraque, na primeira fase, o capitão do time declarou “guerra à imprensa” e se negou a dar entrevistas. Foi duramente criticado até pelo narrador Galvão Bueno (o que deixou Ronaldo, comentarista da Globo e dono de uma das agências que cuidava da imagem de Neymar, em uma saia-justa).

“As milhões de pessoas que estão em casa têm direito, sim, de ouvir. O seu ídolo, o seu jogador, aquele que joga com a camisa da seleção brasileira. É feio, muito feio, não é profissional, não é ético e não é correto, sair de campo e se negar a falar”, disse Galvão. Após a conquista do título, Neymar falou à Globo, ao melhor estilo Zagallo: “Vocês vão ter que me engolir!”.

Desde então, a relação entre Neymar e a emissora passou a ser conflituosa, o que ficou claro no último desabafo do pai e agente de Neymar. O jogador teve sua postura “mimada” criticada pelo comentarista Walter Casagrande. A resposta veio rapidamente, por meio de Neymar pai, que criticou os “abutres” da imprensa.

“Aproveitam uma derrota, uma batalha perdida, para ficarem a espreita, aguardando a derrota na guerra, para alimentarem seus egos, como os abutres se alimentam de carniça. Não conseguiram nas Olimpíadas do Rio, mas ficaram ali, aguardando a primeira oportunidade, para trazer seu mau agouro”, disse o pai do jogador.

Deixe seu comentário: