O jogador Neymar será julgado e pode pegar até 6 anos de prisão

O juiz encarregado de julgar o atacante Neymar na Espanha pelas irregularidades de sua transferência do Santos ao Barcelona acredita que o brasileiro poderá ser condenado a até seis anos de prisão, informaram nesta quarta-feira (31) fontes judiciais próximas ao caso.

Neymar, seus pais, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, e seu antecessor, Sandro Rosell, serão julgados na Espanha por fraude. O caso emana de uma denúncia do grupo brasileiro DIS, ex-dono de parte dos direitos federativos do jogador e que se considera prejudicado na transferência de Neymar do Santos para o Barcelona em 2013.

Nesta quarta-feira (31), o juiz José María Vázquez Honrubia considerou que a acusação feita pelo DIS pelo delito de “fraude” pode acarretar “de quatro a seis anos de prisão” para Neymar, segundo um relatório do magistrado ao qual a agência de notícias AFP teve acesso.

Como o jogador pode receber sentença superior a cinco anos de prisão, a legislação espanhola obriga o julgamento a ter três juízes, o que poderia atrasar ainda mais o início do julgamento, que segue sem data para começar. “O Neymar vai ser julgado por corrupção e dolo, sendo que ele incorre numa pena que pode ir dos quatro aos seis anos de prisão”, explicou Honrubia, à imprensa espanhola.

Em um primeiro momento, o Barcelona divulgou que a contratação de Neymar teria custado 57,1 milhões de euros ao clube (40 milhões para a família de Neymar e 17,1 para o Santos), mas a justiça espanhola calcula que o verdadeiro valor da transferência seria de 83,3 milhões de euros. O DIS, que recebeu 6,8 milhões de euros dos 17,1 pagos ao Santos, acusa o Barcelona e Neymar de ocultarem o valor real da negociação.

O Ministério Público espanhol apresentou pedido de dois anos de prisão para Neymar, que, em depoimento à justiça espanhola, se defendeu das acusações, afirmando que apenas se concentrava em jogar futebol e que confiava cegamente nas decisões de seu pai, que também é seu empresário.

Segundo fontes da Audiência Nacional, da Espanha, o julgamento começará depois que titular do juizado central de instrução deste tribunal, José María Vázquez Honrubia, remeter o caso à Sala Penal da Audiência para que seja distribuído entre uma das suas seções. Desse modo, ao invés de o próprio Honrubia julgar Neymar e outros cinco acusados, quem o fará um tribunal formado por três juízes, que será decidido de acordo com as normas de distribuição.

Após a divulgação da notícia, a assessoria de imprensa de Neymar emitiu um comunicado sobre o caso:

“Referimo-nos a notícia publicada, hoje 31/10/18, pelo veículo de comunicação Lavanguardia, entendemos que é uma notícia, ao contrário do noticiado, muito boa, pois é o segundo juiz que indefere o pedido da DIS, se declarando incompetente para o julgamento.

O que significa: 1. Ao se declarar incompetente para julgar o caso, o juiz Jose María Vázquez Honrubia, reforça o pedido que foi negado à defesa do atleta Neymar Jr. que contestava competência desta corte em julgar o caso. Consequentemente todos pedidos e atos praticados por essa corte tornam-se nulos.

2. Conclusão: Fica claramente demonstrado que a Espanha não tem jurisdição para julgar a demanda da DIS.

Deixe seu comentário: