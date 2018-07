O jogador Neymar sofreu uma desvalorização de 11% após o Mundial

Neymar não fez um grande Mundial e perdeu valor de mercado, de acordo com informações da PLURI Consultoria. Ney sofreu uma desvalorização de 11,1%. O valor dele caiu de 197,3 milhões de euros para 175,4 milhões de euros, o equivalente a R$ 789 milhões. Neymar, agora, é seguido de perto pelo jovem atacante Kylian Mbappé, que sofreu uma valorização de 44,4% após conquistar o título mundial com a França. Kylian está avaliado em 170,7 milhões de euros (cerca de R$ 770 milhões).

Na terceira colocação (entre os mais valiosos do mundo) aparece o argentino Lionel Messi que, assim como Neymar, sofreu uma desvalorização por conta das atuações abaixo do esperado na competição. O valor de mercado do craque do Barcelona caiu 21%. Agora, ele vale 161,8 milhões de euros (cerca de R$ 730 milhões). Cristiano Ronaldo foi outro jogador a sofrer desvalorização (26,4%). O valor de mercado do gajo caiu de 149,1 milhões de euros para 109,7 milhões de euros, o equivalente a R$ 494 milhões.

Solidariedade

Quem acredita que a atuação brilhante de Kylian Mbappé se restringiu somente as quatro linhas das grandes arenas russas e com as bolas no pé está muito enganado. Além dos passes, gols e arrancadas magistrais, prêmios e o título do Mundial, outra coisa chamou muita atenção no desempenho do jovem francês.

Após atuações impecáveis com a camisa 10 da seleção francesa, Mbappé surpreendeu a todos com a decisão tomada logo depois que levantou a tão sonhada taça, que representa o maior torneio de futebol de todo o mundo. A surpresa foi: ele decidiu doar todo o valor que arrecadou no decorrer da competição para a caridade.

Sua participação no evento gerou um lucro absurdo. Cada uma das sete partidas rendeu cerca de R$87 mil, mais o valor bônus por ter vencido o Mundial que gira em torno de R$1 milhão e 400 mil reais. Totalizando aproximadamente R$2 milhões de reais. Isso mesmo, ele abriu mão dos valores para beneficiar uma ONG a qual é padrinho.A associação premiada trata-se da Premiers de Cordée, a qual Kylian já era padrinho antes mesmo do torneio. O propósito maior é levar o esporte para crianças deficientes e hospitalizadas de regiões carentes de Paris.

“Mbappe é uma pessoa muito boa. Sempre que a agenda permite, ele nos visita”, elogia Sebastien Ruffin, gerente geral da instituição de caridade. “Ele tem um relacionamento ótimo com as crianças e sempre encontra as palavras certas para inspirá-las. Às vezes eu acho que ele gosta mais de estar com as crianças do que elas com elas com ele”, finalizou.

O jovem do Paris Saint-Germain tornou-se um astro na Rússia e está na fila para assumir o legado de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, dominantes no cenário internacional e que têm vindo a alternar o prêmio de melhor jogador do mundo nos últimos 10 anos.

