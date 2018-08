O jogador Ronaldo Fenômeno foi internado em Ibiza com pneumonia, segundo a imprensa espanhola

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno está hospitalizado em Ibiza, recuperando-se de uma pneumonia, informou a mídia local neste domingo. No Twitter, ele disse que teve um forte quadro de gripe, mas já está se sentindo melhor. Sua expectativa é de receber alta nesta segunda-feira.

O jornal “Diário de Ibiza” disse que o bicampeão mundial e vencedor da Bola de Ouro e vencedor da Bota de Ouro de 2002 foi encaminhado para a UTI (unidade de terapia intensiva) do hospital privado Policlínica Nuestra Señora del Rosario, na ilha espanhola. Inicialmente, ele foi levado a um hospital público na ilha na noite de sexta-feira. Ele se recupera bem, segundo o jornal.

No perfil do Instagram do Fenômeno, que vai com frequência à Ibiza, onde tem uma casa, fãs deixam mensagens positivas para sua saúde.

“Força, campeão”, disse um internauta. “Fique forte e bom logo”, escreveu outro. “Nunca desista, herói”, afirmou mais um.

Ronaldo, que estava de férias em Ibiza quando ficou doente, aposentou-se do futebol em 2011, após uma carreira de enorme sucesso, que incluiu passagens pelo PSV Eindhoven, Barcelona, ​​Inter de Milão, Milan, Corinthians e Cruzeiro, além do Real Madrid.

O ex-jogador ganhou dois títulos da Liga espanhola com o Real, a Taça UEFA com Inter e levantou a Copa do Mundo em 1994 e 2002 pela seleção brasileira, chegando também à final do torneio em 1998, quando perdeu para a França. Também levou o prêmio Bola de Ouro como melhor jogador do mundo em 1997 e 2002.

Twitter

Na rede social Twitter, o ex-jogador explicou o caso aos fãs, em português e em espanhol. “Pessoal, tive um quadro de forte gripe aqui em Ibiza, cheguei a ser internado na sexta-feira, mas já está tudo sob controle! Amanhã recebo alta e volto pra casa! Obrigado a todos pelas mensagens e carinho!”, afirmou Ronaldo.

Futevôlei

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno não costuma disputar peladas, mas há poucos dias se arriscou no futevôlei. Ele participou de um torneio na Itália com outros ex-jogadores como o italiano Vieri, que foi seu companheiro na Inter de Milão, e Aldair, com quem jogou junto na Seleção Brasileira.

Um pouco fora de forma, Ronaldo não deu aquele show de habilidade que costumava dar nos gramados, mas alegrou a todos os presentes, como mostram os vídeos publicados nas redes sociais.

Dívida com a União

O bilionário Ronaldo Fenômeno tem contas pendentes com os cofres públicos. Ele e suas empresas devem cerca de 2,5 milhões de reais à União – aproximadamente metade desse montante na pessoa física do ex-jogador. A informação é da revista Veja.

Opinião

Há poucos dias o ex-jogador opinou sobre a contratação de Cristiano Ronaldo pela Juventus. Segundo ele, a transferência poderá levar o futebol italiano de volta ao nível que alcançou quando ele ainda estava jogando.

“A chegada de Cristiano Ronaldo na Itália é uma grande notícia, porque o futebol italiano não passou recentemente por um bom momento e essa contratação pode relançá-lo”, disse à Sky Sports.

Seu período na Itália coincidiu com uma era de ouro para a Serie A, que foi considerada uma das principais ligas, atraindo craques como Zinedine Zidane, Pavel Nedved e Andriy Shevchenko.

A chegada de Cristiano Ronaldo poderá ser seguida em breve por outro craque do Real Madrid: Luka Modric é alvo da Inter de Milão que retorna este ano à Uefa Champions League.

“É uma estranha janela de transferências, vamos ver o que acontece. Espero que nesta temporada a Inter atinja os objetivos que definiu. Em termos de Modric, por outro lado, não sei se realmente há negociações em andamento entre os dois clubes. O mercado fecha em poucas semanas, então vamos esperar para ver. Todos os principais clubes estão se fortalecendo e a Inter está em alta há.”

Deixe seu comentário: