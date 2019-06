O jogo da Seleção Brasileira recebeu mais de 700 pessoas de projetos sociais da prefeitura de Porto Alegre

Mais de 700 pessoas que participam de projetos sociais da prefeitura de Porto Alegre, por meio da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE), assistiram na tarde deste domingo (9) ao amistoso entre o Brasil e Honduras. Crianças e adolescentes, idosos, usuários dos abrigos da Fasc, pessoas com deficiência, integrantes de projetos do esporte e refugiados acompanharam a vitória do Brasil, no estádio Beira-Rio.

Os convites foram disponibilizados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao prefeito Nelson Marchezan Júnior. “Trabalhamos para possibilitar que as pessoas em vulnerabilidade social também tenham acesso aos eventos culturais e esportivos. Mobilizamos nossas equipes desde sábado e conseguimos proporcionar esta experiência para esses cidadãos de Porto Alegre”, disse Marchezan.

Grande parte dos torcedores participantes nunca tinha assistido a um jogo da Seleção Brasileira e estavam empolgados para verem os craques do time de perto. “É muito legal estar aqui. Eu nunca tinha entrado em um estádio de futebol antes”, enfatiza Juliano Menezes Fagundes, 8 anos, acolhido do Pão dos Pobres.

A última partida da Seleção Brasileira antes da Copa América foi a alegria também dos idosos que torceram fervorosamente pelo Brasil que venceu por 7 a 0. “É a primeira vez que venho em um jogo e até pintei as unhas de amarelo para torcer. Deu sorte”, disse emocionada Maria Esmeralda, 84 anos, da Sociedade Porto-Alegrense de Auxílio aos Necessitados (Spaan).

Para a presidente da Fasc, Vera Ponzio, foi um momento muito especial de ressignificação. “Isso que estamos vivendo é a verdadeira reinserção social. A possibilidade efetiva de convívio social, ver o rostinho das crianças com expressão de felicidade, os idosos ansiosos para torcer pelo Brasil, não tem preço”, afirma.