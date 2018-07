O jogo da Seleção Brasileira contra o México provoca alterações na tabela horária dos ônibus de Porto Alegre nesta segunda-feira

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informou que, em razão do jogo entre Brasil e México nesta segunda-feira (02), válido pelas oitavas de final do Mundial, haverá ajustes na oferta de transporte coletivo na Capital. A partida começa às 11h. Ocorrerá o reforço na oferta de ônibus por duas horas após o fim do jogo.

Como a demanda em dias de jogos da Seleção Brasileira no Mundial fica reduzida, conforme a EPTC, será utilizada a tabela de verão nos demais horários, sem prejuízo de atendimento nas primeiras e últimas viagens dos coletivos de cada linha. A EPTC afirmou que vai monitorar a circulação para realizar alterações na tabela horária se houver necessidade. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 118.

O Centro Integrado de Passagem Escolar e Isenções, localizado na rua Uruguai, 45, no Centro Histórico, funciona, nesta segunda-feira, das 8h30min às 10h30min e das 13h30min às 17h30min. O Setor de Atendimento ao Cidadão, na avenida Erico Verissimo, 100, atende das 14h às 19h.

