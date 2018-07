O jogo entre a Seleção Brasileira e a Bélgica provoca alterações no transporte coletivo em Porto Alegre

O jogo entre Brasil e Bélgica pelas quartas de final do Mundial, que ocorre às 15h desta sexta-feira (06), provoca alterações nos horários dos ônibus em Porto Alegre. Segundo a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), devido ao movimento atípico previsto, haverá reforço no atendimento entre as 12h e as 15h.

Como a demanda em dias de jogos do Brasil no Mundial já é reduzida, será utilizada tabela eventual nos demais horários, com redução de cerca de 6% no fluxo de ônibus, mas com funcionamento normal das linhas nas primeiras viagens da manhã e também no final da tarde.

A EPTC informou também que a Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na avenida Erico Verissimo, 100, em frente ao Ginásio Tesourinha, no bairro Menino Deus, funciona das 8h às 14h nesta sexta-feira. O Centro Integrado de Passagem Escolar e Isenção, na rua Uruguai, 45, no Centro Histórico, atende das 8h30min às 14h.

Plano de Mobilidade Urbana

A prefeitura da Capital, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e da EPTC, apresentou na quarta-feira (04) o processo de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Porto Alegre.

O novo plano começou a ser discutido pelo município no fim do ano passado, com apoio da WRI. O prazo para conclusão da elaboração do plano é abril de 2019, conforme estabelecido pela Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587). Depois de finalizado, o documento será encaminhando à Câmara Municipal de Vereadores.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior destacou a parceria com a WRI, entidade reconhecida internacionalmente por sua tecnologia, e a importância da participação de toda a comunidade no processo. “A metodologia da WRI será aplicada para que possamos extrair o melhor e evoluirmos em algo bem estruturado para que se desenhe uma organização e uma cidade melhores junto com o Plano Diretor”, afirmou Marchezan, ressaltando que o debate sobre mobilidade é permanente.

O presidente da EPTC, Marcelo Soletti, afirmou que o documento servirá como uma ferramenta de planejamento para o futuro da cidade e estabelecerá metas e diretrizes para insumos e investimentos. “O Plano de Mobilidade Urbana não mudará só Porto Alegre, mas a vida das pessoas”, disse ele. Soletti explicou que ao final do trabalho será apresentado um relatório contendo o diagnóstico da mobilidade, estudo de cenários futuros, identificação de propostas para qualificar a mobilidade, plano de ação e indicadores de mobilidade.

O titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Luciano Marcantônio, ressaltou que o plano, além de ser importante para a cidade, é uma questão legal. “Precisamos que o assunto seja amplamente debatido em 2018 e para isso teremos vários seminários e envolveremos todos os entes da sociedade civil. Em 2019, iremos propor o plano para os vereadores para que ele seja aprovado”, disse.

Deixe seu comentário: