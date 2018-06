O jornal The New York Times investiga um jornalista que teve uma relação por três anos com a pessoa que tinha acesso a informações confidenciais do Senado dos Estados Unidos

A pulseira de pérolas chegou em maio de 2014, na primavera do último ano de Ali Watkins na faculdade. Foi um presente de formatura de um homem muito mais velho. O tipo de bijuteria que poderia dar a entender algo mais profundo que mera amizade — ou talvez não.

Watkins tinha 22 anos na época e era estagiária na sucursal de Washington da McClatchy Newspapers. O presente não a pegou inteiramente de surpresa. Ela conhecera James Wolfe, de 50 e alguns anos, assessor sênior do Comitê de Inteligência do Senado, enquanto procurava furos de reportagem no Capitólio. Ele se tornara uma fonte útil de informações para ela, mas havia momentos em que ele parecia estar interessado em outro tipo de atividades, como quando ele lhe deu um cartão do Dia dos Namorados.

Nessa ocasião, Watkins explicou a Wolfe que a relação deles era estritamente profissional. A pulseira indicou que ele não teria captado a mensagem. Ela pediu o conselho de um editor, que lhe disse que, desde que o presente não tivesse valor muito alto, não havia problema.

Watkins ficou com a pulseira.

A história do que aconteceu a seguir — de um caso de três anos entre uma jovem repórter e um funcionário governamental com acesso a informações altamente classificadas — faz parte de uma investigação federal que agitou o mundo dos jornalistas de Washington e as fontes das quais eles dependem para fazer seu trabalho.

James Wolfe foi preso em 7 de junho e acusado de mentir a investigadores sobre seus contatos com Watkins e três outros jornalistas. Promotores federais apreenderam o histórico de mensagens de e-mail e telefone de Watkins, repórter do The New York Times em Washington.

A jornalista, que hoje tem 26 anos, foi contratada pelo The New York Times em dezembro — cerca de quatro meses depois de seu relacionamento com Wolfe ter terminado, segundo ela — para cobrir o trabalho da Justiça e da polícia federal.

A publicação agora está analisando seu histórico de trabalho e a influência que o relacionamento com Wolfe pode ter tido sobre ele.

O The New York Times também está analisando a decisão de Watkins, tomada a conselho de seu advogado pessoal, de não informar aos editores imediatamente sobre uma carta que recebeu em fevereiro informando-a que seus registros de e-mail e telefone tinham sido apreendidos.

O confisco dos registros de Watkins preocupa defensores da primeira emenda constitucional. Eles disseram que, sem qualquer alegação de revelação de informações classificadas, não há nada que justifique uma tática rara e agressiva como essa, que pode prejudicar a capacidade de jornalistas de noticiarem erros de conduta do governo.

“A questão mais importante aqui é a apreensão das mensagens pessoais da jornalista, algo que todos condenamos e que achamos que deve ser motivo de preocupação profunda para todos os americanos”, disse uma porta-voz do jornal americano, Eileen Murphy.

Fato notável é que o processo contra James Wolfe toca em várias das preocupações do presidente Donald Trump: vazamentos de informações, algo contra o qual ele vem clamando desde que tomou posse; a burocracia de Washington, que ele descreve em tom de escárnio como o “Estado profundo”; a imprensa, o alvo favorito do presidente, e a investigação sobre os vínculos de sua campanha com a Rússia.

O presidente tuitou sua satisfação pelo fato de o FBI ter detido “um vazador muito importante”, levando os advogados de Wolfe a protestar que seu cliente foi acusado de mentir, não de vazar informações, e que se declarou inocente.

