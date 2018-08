 O jornalista e escritor Marcos Piangers palestra na programação do AGAS Jovem durante a expoagas 2018. Será no dia 21, às 15h, no Salão de Convenções da Fiergs

O departamento jovem da AGAS (Associação Gaúcha de Supermercados) ganha mais uma vez destaque durante a 37ª edição da Expoagas, que acontece entre os dias 21 e 23 de agosto, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.

Com o objetivo de formar sucessores e novos líderes para o segmento supermercadista, o Agas Jovem escolheu o jornalista e escritor Marcos Piangers para participar deste braço da AGAS no evento, abordando conceitos de inovação e marketing com a palestra Criatividade: fora da caixa, dentro da caixa, às 15h do dia 21 de agosto, no Salão de Convenções, em sua programação.

Com atividades regulares ao longo de todo o ano, o Agas Jovem congrega hoje 116 jovens supermercadistas de todo o Estado, e deverá reunir mais de 500 pessoas em sua programação na Expoagas 2018.

