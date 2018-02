O jornalista Nelson Ferrão estreia como consultor estratégico na Uffizi

O jornalista Nelson Matzenbacher Ferrão assumiu como consultor estratégico na Uffizi Comunicação e Relacionamentos, dirigida pelo também jornalista Almir Freitas. O novo desafio na carreira de Mola, como é conhecido, consiste em desenvolver um trabalho de reposicionamento de mercado da empresa por meio de uma visão mais ampla do cenário corporativo do Rio Grande do Sul.

Em entrevista ao site Coletiva.net, Mola contou que está feliz pelo novo passo profissional e que aplicará os conhecimentos obtidos como gestor em redações para agregar ao trabalho da Uffizi. “De alguma forma, era um consultor diário, tendo em vista que exercia funções de liderança em praticamente todos os lugares que atuei.” Para ele, a novidade é encarada como uma oportunidade de retornar à sua paixão: o Jornalismo.

Está é a segunda vez que Mola e Almir têm a oportunidade de trabalhar juntos, sendo que a primeira foi entre 1988 e 1992 no Grupo RBS. “Ele vai nos ajudar, de forma consistente, em rever e aprimorar a forma de oferecer o nosso principal ativo para o mercado: a produção de conteúdo estratégico de Comunicação Corporativa, seja em um cenário tradicional ou digital”, explicou o diretor da Uffizi.

Nelson deixou a direção de Conteúdos Multimídia do Grupo Sinos em fevereiro do ano passado, após 15 anos de casa. Ao longo de sua carreira, também passou pelos veículos Zero Hora e RBS TV, pelo Jornal de Santa Catarina, e pela coordenação de imprensa do Banrisul. Ainda, participou editorialmente do processo de implantação do jornal “O Sul”, da Rede Pampa. (Coletiva.net)

