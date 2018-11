O juiz federal Sérgio Moro aceitou o convite de Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça

O juiz federal Sérgio Moro aceitou, na manhã desta quinta-feira (01), o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) para chefiar o Ministério da Justiça. Os dois se reuniram no Rio de Janeiro.

Moro chegou na casa de Bolsonaro, na Barra da Tijuca, um pouco antes das 9h. Eles ficaram reunidos por cerca de uma hora e meia. Ao sair da reunião, o juiz federal acenou para as pessoas que se aglomeravam em frente à casa de Bolsonaro, mas não deu entrevista. Após o encontro, Moro divulgou uma nota dizendo que aceitou “honrado” o convite.

Moro foi de Curitiba (PR) para o Rio em um voo de carreira e sem seguranças. Durante o voo, ele afirmou que a decisão de aceitar o convite para assumir o ministério dependia de uma agenda anticorrupção e contra o crime organizado no País. O juiz da Operação Lava-Jato é o quinto ministro anunciado por Bolsonaro.

Natural de Maringá (PR), Moro, além de magistrado, é escritor e professor universitário. Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná. É juiz federal desde 1996, com especialização em crimes financeiros.

Nota divulgada por Moro

“Fui convidado pelo Sr. Presidente eleito para ser nomeado Ministro da Justiça e da Segurança Pública na próxima gestão. Apos reunião pessoal na qual foram discutidas políticas para a pasta, aceitei honrado o convite. Fiz com certo pesar pois terei que abandonar 22 anos de magistratura. No entanto, a perspectiva de implementar uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado, com respeito à Constituição, à lei e aos direitos, levaram-me a tomar esta decisão. Na prática, significa consolidar os avanços contra o crime e a corrupção dos últimos anos e afastar riscos de retrocessos por um bem maior. A Operação Lava-Jato seguirá em Curitiba com os valorosos juízes locais. De todo modo, para evitar controvérsias desnecessárias, devo desde logo afastar-me de novas audiências. Na próxima semana, concederei entrevista coletiva com maiores detalhes”, diz o texto.

Bolsonaro

Após a resposta positiva de Moro, Bolsonaro se manifestou no Twitter. “O juiz federal Sérgio Moro aceitou nosso convite para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sua agenda anticorrupção, anticrime organizado, bem como respeito à Constituição e às leis será o nosso norte!”, escreveu o futuro presidente da República.

“Nossos ministérios não serão compostos por condenados por corrupção, como foram nos últimos governos. Anunciarei os nomes oficialmente em minhas redes. Qualquer informação além é mera especulação maldosa e sem credibilidade”, afirmou o militar na quarta-feira (31). No mesmo dia, ele anunciou o astronauta Marcos Pontes para o Ministério da Ciência e Tecnologia.

