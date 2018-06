O juiz Sérgio Moro atendeu a um pedido da defesa de Lula e cancelou o depoimento de Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras

O juiz federal Sérgio Moro atendeu a um pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e cancelou o depoimento que o ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli prestaria nesta sexta-feira (29), por videoconferência.

Gabrielli falaria como testemunha de defesa de Lula no processo que investiga a propriedade de um sítio em Atibaia (SP).

Ao aceitar o pedido da defesa de Lula, Moro avaliou a solicitação como inapropriada: “Homologo o pedido de desistência, conquanto seja de todo inapropriado pleito da espécie às vésperas do ato”.

De acordo com Sérgio Moro, depoimentos prestados por Gabrielli em outras ações penais poderão ser utilizados no processo.

A ação investiga se Lula recebeu propina da Odebrecht e da OAS por meio da aquisição e de reformas no sítio. O ex-presidente nega as acusações e diz não ser o proprietário do imóvel.

As informações são do blog de Matheus Leitão.

Deixe seu comentário: