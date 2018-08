O juiz Sérgio Moro condenou o ex-deputado federal do PT André Vargas e mais três pessoas por lavagem de dinheiro

O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava-Jato em primeira instância, condenou o ex-deputado federal André Vargas, o irmão dele Leon Vargas, o empresário Marcelo Simões e Meire Poza, ex-contadora do doleiro Alberto Youssef, pelo crime de lavagem de dinheiro. As informações são da Agência Brasil e do portal de notícias G1.

De acordo com a sentença de Moro, os quatro condenados ocultaram R$ 2.399.850, “provenientes de crimes contra a administração pública” em um contrato entre a Caixa Econômica Federal e a IT7 Sistemas Ltda.

Segundo a denúncia oferecida em dezembro de 2016 pela força-tarefa da Operação Lava-Jato no Ministério Público Federal (MPF), o ex-deputado “teria se utilizado indevidamente de sua influência política” junto a funcionários da Caixa Econômica Federal, no final de 2013. O objetivo era a contratação da empresa IT7 Sistemas Ltda, pertencente a Marcelo Simões, para prestar serviços de informática e fornecer programas de computador para uso do banco.

Segundo o MPF, a IT7 Sistemas pagou propina de quase R$ 2,4 milhões a André Vargas e ao irmão Leon Vargas, com a intermediação do doleiro Alberto Youssef. O contrato com a Caixa rendeu à empresa de informática R$ 71,3 milhões. Além disso, segundo a força-tarefa, a propina teria sido recebida “de forma dissimulada” a partir de notas fiscais emitidas por empresas vinculadas a Meire Poza, que trabalhou para o doleiro.

Sentença

Durante a sentença, Moro também reforçou que André Vargas recebeu propina não só quando era deputado federal, mas também quando estava no cargo de vice-presidente da Câmara, entre 2013 e 2014.

“A responsabilidade de um Vice-Presidente da Câmara é enorme e, por conseguinte, também a sua culpabilidade quando pratica crimes”, escreveu Moro na sentença.

A defesa de André Vargas afirmou que reitera a inocência dele e que os fatos do processo não têm nenhuma relação com ele. Disse, ainda, que vai recorrer da condenação. A defesa de Leon Vargas também informou que vai recorrer da sentença, que considerou “injusta e exagerada”.

Veja abaixo os detalhes da condenação de cada um:

– André Vargas: condenado a seis anos de prisão em regime inicial fechado;

– Leon Vargas: condenado a cinco anos de prisão em regime inicial semiaberto;

– Marcelo Simões: condenado a cinco anos e quatro meses, em regime inicial fechado;

– Meire Poza: condenada a dois anos e três meses de prisão em regime inicial aberto. A pena dela foi substituída por prestação de serviços e pagamento de multa.

