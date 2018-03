O juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil a 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro

O ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil Aldemir Bendine foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro a 11 de prisão na Operação Lava-Jato, nessa quarta-feira, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

Moro determinou o início de cumprimento da pena em regime fechado – ele já está preso no Complexo Médico-Penal, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a sentença, a progressão do regime fica condicionada à devolução do “produto do crime”.