O juiz Sérgio Moro Mantega informou que o ex-ministro Guido Mantega mantinha quase 2 milhões de reais em contas não declaradas na Suíça

Ao receber a denúncia e abrir ação penal contra o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, que comandou a pasta da Fazenda nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff), o juiz federal Sérgio Moro destacou que o petista tinha duas contas não declaradas no exterior, com aproximadamente US$ 2 milhões.

Segundo apontou o magistrado, o saldo de uma das contas só foi conhecido após o ex-ministro usar a Lei da Repatriação. Ele é alvo do magistrado por corrupção e lavagem de dinheiro na chamada “MP da Crise”.

No mesmo despacho, o juiz federal rejeitou denúncia contra outro ex-ministro dos governos do PT (2003-2016), Antônio Palocci.

Detalhamento

Ao se referir especificamente a Mantega, o juiz da Operação Lava-Jato registrou: “O ocupante do cargo de ministro da Fazenda no Brasil, entre os dias 27 de março de 2006 a Primeiro de janeiro de 2015, mantinha ativos de quase US$ 2 milhões no exterior, não declarados às autoridades brasileiras, nem mesmo à Receita Federal.”

O juiz da Lava Jato detalhou as contas atribuídas a Mantega: “Agregue-se ao quadro probatório a inusitada revelação de que o acusado Guido Mantega é titular de não só uma, mas de pelo menos duas contas no exterior, uma em nome pessoal e outra em nome da off-shore Papillon Company, ambas abertas no Banque Pictet & Cie S/A. A conta em nome próprio teria um saldo de US$ 143.608,00 e estaria bloqueada provisoriamente pelas autoridades suíças”.

Off-shore

No mesmo texto, ele acrescenta: “A conta em nome da offshore Papillon Company teria um saldo de USD 1.777.213,00 e também estaria bloqueada provisoriamente pelas autoridades suíças. “Embora as informações sobre as contas não estejam completas, os créditos remontam a 2007. A conta da offshore e o saldo respectivo só foram informadas no Brasil quando da adesão, em 21 de julho de 2017, pelo acusado Guido Mantega ao programa de regularização cambial e tributária aprovado pela Lei nº 13.254/2016.”

“Melhor avaliação”

Ainda de acordo com Sérgio Moro, “embora a Defesa tenha, em petição apresentada a este Juízo, buscado justificar a origem do numerário em suposto pagamento por fora de negócio imobiliário do Brasil, a questão precisará ser melhor avaliada no momento e no processo próprio”.

