O juiz Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol e delegados participam do pré-lançamento do filme sobre a Operação Lava-Jato

O juiz federal Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol e os policiais que integram a força-tarefa da Operação Lava-Jato participaram da pré-estreia do filme “Polícia Federal – A Lei É Para Todos”. A sessão aberta apenas para convidados aconteceu no cinema do ParkShopping Barigui, na cidade de Curitiba, no Paraná, nesta segunda-feira (28).

Além dos membros da Lava-Jato de Curitiba, o juiz Marcelo Bretas, que conduz os processos da operação no Rio de Janeiro participou da sessão. Ele e Moro falaram pouco com a imprensa. O juiz paranaense limitou-se apenas a dizer que esperava assistir a um bom filme.

O roteiro é baseado na Operação Lava-Jato. No entanto, alguns nomes dos personagens reais foram alterados na película. No lugar do procurador Deltan Dallangnol, por exemplo, assume o personagem Ítalo Agneli, interpretado pelo ator Rainer Cadete.

“É muito importante que fique bem claro que esse não é um filme político. Ele não tem nenhum objetivo político. O único objetivo, além de entreter, é provocar o debate, manter o debate sobre a corrupção ativo, vivo. A gente já passou décadas demais apáticos e não discutindo sobre política. Política se discute”, afirmou o diretor do filme, Marcelo Antunez.

A trama é narrada do ponto de vista do delegado Ivan, interpretado por Antônio Calloni, e de sua equipe da Polícia Federal, em conjunto com a força-tarefa do MPF (Ministério Público Federal). O personagem é baseado no delegado Igor Romário de Paula, que chefiou a operação policial. Para o ator, o filme vem num bom momento para o país. “É um filme oportuno em todos os sentidos”, acredita.

A atriz Flávia Alessandra, que interpreta a delegada Bia, disse que a experiência do filme lhe trouxe memórias boas. A personagem dela é baseada na delegada Erika Marena, que sugeriu o nome para a Operação Lava-Jato, na vida real. “Eu me formei como advogada, tirei OAB. Acabei me reencontrando nessa personagem”, afirmou.

A película será exibida em cinemas de todo o Brasil a partir do dia 7 de setembro, quando também se comemora a Independência do Brasil.

Dinheiro na rua

Uma das ações de marketing para a pré-estreia foi realizada em Curitiba, na manhã de segunda-feira. Os produtores do filme montaram uma montanha de notas na Rua XV de Novembro, no Centro da cidade, simbolizando os 4 bilhões de reais apreendidos durante os três anos da Operação Lava-Jato.

Operação Lava-Jato

O nome da operação, “Lava-Jato”, decorre do do uso de uma rede de postos de combustíveis e lava a jato de automóveis para movimentar recursos ilícitos pertencentes a uma das organizações criminosas inicialmente investigadas. Embora a investigação tenha avançado para outras organizações criminosas, o nome inicial se consagrou.

A Lava-Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Estima-se que o volume de recursos desviados dos cofres da Petrobras, maior estatal do País, esteja na casa de bilhões de reais. Soma-se a isso a expressão econômica e política dos suspeitos de participar do esquema de corrupção que envolve a companhia.

No primeiro momento da investigação, desenvolvido a partir de março de 2014, perante a Justiça Federal em Curitiba, foram investigadas e processadas quatro organizações criminosas lideradas por doleiros, que são operadores do mercado paralelo de câmbio. Depois, o Ministério Público Federal recolheu provas de um imenso esquema criminoso de corrupção envolvendo a Petrobras.

