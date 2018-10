O juiz Sérgio Moro parabenizou Bolsonaro e pediu o “resgate da confiança na classe política”

O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava-Jato em primeira instância, divulgou uma nota sobre o resultado das eleições ainda no domingo (28). Nela, ele parabenizou o presidente da República eleito Jair Bolsonaro (PSL) e desejou a ele um “bom governo”. Veja a íntegra da nota abaixo:

“Encerradas as eleições, cabe congratular o Presidente eleito e desejar que faça um bom Governo. São importantes, com diálogo e tolerância, reformas para recuperar a economia e a integridade da Administração Pública, assim resgatando a confiança da população na classe política.”

No Paraná, Bolsonaro atingiu 68,43% dos votos neste segundo turno.

Ministro

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) confirmou nesta segunda-feira, 29, em entrevistas na televisão, que pretende convidar o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava-Jato em Curitiba, para o Ministério da Justiça ou, quando houver, uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal). Bolsonaro indicará ao menos dois novos ministros do Supremo até 2021, porque os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio Mello se aposentarão compulsoriamente por atingirem a idade limite de 75 anos.

“Agora acabou o período eleitoral, se tivesse falado isso lá atrás soaria oportunismo da minha parte. Pretendo, sim, não só para o Supremo, mas quem sabe até para o Ministério da Justiça. Pretendo conversar com ele, saber se há interesse dele nesse sentido e se houver interesse da parte dele com toda certeza ser uma pessoa de extrema importância em um governo como o nosso”, afirmou Bolsonaro à TV Record.

Ao Jornal Nacional, da TV Globo, o presidente eleito foi questionado novamente sobre o assunto e respondeu que Moro “é um símbolo do Brasil”. “É um homem que tem que ter seu trabalho reconhecido. Pretendo conversar com ele, convidá-lo para o Ministério da Justiça ou, no futuro, abrindo uma vaga no Supremo Tribunal Federal, na qual melhor ele achasse que ele poderia trabalhar pelo Brasil”.

Eleição

Jair Messias Bolsonaro interrompeu um ciclo de vitórias do PT que vinha desde 2002. O trunfo foi confirmado às 19h18min, quando, com 94,44% das seções apuradas, Bolsonaro alcançou 55.205.640 votos (55,54% dos válidos) e não podia mais ser ultrapassado por Haddad, que naquele momento somava 44.193.523 (44,46%).

Com 100% das seções apuradas, Bolsonaro recebeu 57.797.073 votos (55,13%) e Haddad, 47.039.291 (44,87%). No discurso da vitória, Bolsonaro afirmou que o novo governo será um”defensor da Constituição, da democracia e da liberdade”.

