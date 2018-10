O juiz Sérgio Moro poderá enfrentar questionamentos após o convite de Bolsonaro para assumir vaga em ministério

Ao mesmo tempo em que avaliam que julgamentos já proferidos na Lava-Jato não seriam prejudicados, criminalistas acreditam que o juiz Sérgio Moro poderá se envolver em novas polêmicas com a defesa de investigados na operação, caso aceite um eventual convite para ocupar um cargo no governo de Jair Bolsonaro. A informação é do jornal O Globo.

Já no caso de uma possível nomeação no STF (Supremo Tribunal Federal), ele enfrentará um obstáculo legal: ficaria impedido de julgar qualquer caso da Lava-Jato na Corte.

Para o criminalista João Paulo Martinelli, professor do Instituto de Direito Público de São Paulo, a situação do magistrado pode suscitar pedidos de nulidade de interrogatórios. No próximo dia 14, por exemplo, Moro vai comandar o depoimento do ex-presidente Lula no processo que investiga o recebimento de vantagens indevidas pelo petista por meio da aquisição de um terreno que serviria de sede para o Instituto Lula.

Martinelli pondera que, se houver um convite por parte de Bolsonaro antes do depoimento e a situação não estiver resolvida até a data marcada, Moro deveria adiar o interrogatório:

“O mais prudente seria adiar (o interrogatório) para outro juiz realizar o interrogatório. É o mais prudente, até para evitar eventual pedido de nulidade”, diz Martinelli.

Contudo, caso venha a aceitar o cargo, os juristas ouvidos não acreditam que isso necessariamente poderá colocar em dúvida a imparcialidade do juiz em decisões já proferidas na Lava-Jato.

“O juiz tem que pedir exoneração. No meu entendimento, ou ele se exonera ou ele está violando as regras de independência no entendimento que o Supremo já declarou”, diz a professora da FGV, Eloísa Machado.

Para o professor da FGV, Davi Tangerino, todavia, a ida de Moro para o governo Bolsonaro daria mais ingredientes para os argumentos políticos já usados pela defesa de Lula.

“A hipótese da defesa do ex-presidente é que Moro nunca foi isento. Ele aceitar convite para ser ministro prova que ele não era neutro?”, questiona o professor. “O Bolsonaro não é o outro lado. O outro lado é o Ministério Público. Eu, pessoalmente, não acho que seja um argumento matador”, diz Tangerino.

O jurista, no entanto, levanta alguns outros “constrangimentos” possíveis para Moro no cargo de Ministro da Justiça: em primeiro lugar, com a possível extinção do Ministério da Segurança Pública, a Polícia Federal voltaria a ser vinculada à pasta da Justiça. O juiz, portanto, passaria de árbitro dos processos de Lula para chefe dos investigadores.

Além disso, para Martinelli, Moro possivelmente teria que lidar, como Ministro da Justiça, com integrantes do PP, um dos três principais partidos afetados diretamente pela Lava-Jato em Curitiba.

“Por uma questão de cautela, eu não aceitaria (o cargo) principalmente porque ele não sabe como vai estar o Ministério da Segurança Pública. Se ele for extinto, a PF volta a ser subordinada ao Ministério do Justiça e ele passa a ser o chefe da Polícia Federal que é a polícia judiciária e quem atua na questão da Lava-Jato”, diz Martinelli.

No STF, nada de Lava-Jato

Tangerino destaca que o principal efeito para a Lava-Jato seria se Moro eventualmente se tornasse ministro do Supremo Tribunal Federal.Segundo o presidente eleito, Moro seria uma das possibilidades para a cadeira do tribunal que ficará vaga em 2020 com a aposentadoria do decano Celso de Mello. Se o juiz da Lava-Jato o substituir, réus da Lava-Jato poderão ser beneficiados.

Isso porque Celso de Mello faz parte da 2ª Turma do STF, que julga os casos da operação. Formada por cinco ministros, a Turma costuma se dividir entre dois ministros garantistas, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, e dois ministros mais próximos às teses da Lava-Jato, como o relator Edson Fachin, Celso de Mello e Cármen Lúcia. Como Moro estaria impedido de proferir decisões sobre casos que já julgou, aumentam as chances de um 2 a 2, diz Tangerino. Em caso de empate, vale a decisão mais favorável aos réus.

