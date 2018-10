O juiz Sérgio Moro terá que pedir a exoneração caso decida ser ministro de Bolsonaro

O juiz Sérgio Moro terá que se exonerar do cargo caso decida aceitar convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça. De acordo com a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, o pedido deve ser encaminhado ao TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), a quem caberá exonerar, respeitando assim decisão de foro íntimo do magistrado. Por lei, é permitido aos juízes federais apenas lecionar em universidades, públicas ou particulares, sobre temas de sua área.

Moro poderia, por exemplo, assumir o Ministério da Justiça e aguardar uma futura indicação para o Supremo Tribunal Federal, que terá a primeira vaga aberta em 2020 – com a aposentadoria do ministro Celso de Mello, que completará 75 anos.

O último juiz federal de carreira que se tornou ministro do STF foi Carlos Velloso. Ele demorou 13 anos para chegar à Suprema Corte depois de receber a primeira promoção – foi para o Tribunal Federal de Recursos. Em seguida ele foi Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) até ser indicado para o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), em junho de 1990.

O ministro Luiz Fux foi promotor de Justiça do Rio e exerceu a magistratura entre 1979 e 2001. Antes de chegar ao STF, em 2011, permaneceu por dez anos como ministro do Superior Tribunal de Justiça.

A exoneração é exigida também dos membros do Ministério Público. Alexandre de Moraes, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, era promotor do Ministério Público de São Paulo até 2002, quando pediu exoneração para assumir a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, nomeado pelo então governador Geraldo Alckmin. Ele ocupou cargos da administração paulista e abriu um escritório de advocacia. Em 2016, com foi convidado a ser Ministro da Justiça do presidente Michel Temer e, em 2017, nomeado ministro do STF ma vaga deixada pelo ministro Teori Zavascki, que morreu em acidente aéreo.

Disputa antecipada

A manifestação do presidente eleito Jair Bolsonaro, de que deseja ver o juiz Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal, caso ele não aceite ser ministro da Justiça, também pode antecipar a disputa pelas novas vagas na Corte – a primeira deve ser aberta em 2020; a segunda em 2021.

Apenas na região do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo menos mais dois magistrados aspiram por um convite para o STF. Um deles é o desembargador João Gebran Neto, o relator da Lava-Jato na segunda instância.

O outro é o presidente do TRF-4, Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, que fez carreira no Ministério Público até ser nomeado a juiz federal em 2001, numa vaga destinada ao quinto constitucional do Ministério Público Federal e chegou à presidência do órgão em 2017. Ele é neto de um ex- ministro do STF, Carlos Thompson Flores, e o sobrenome da família assina um complexo viário em Porto Alegre – Telmo Thompson Flores foi um dos prefeitos Porto Alegre, indicado em 1969, durante a ditaduta militar.

Se Moro aceitar ser ministro da Justiça para depois ser indicado ao STF não será novidade na Corte.

Além de Alexandre de Morais, os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli foram nomeados para cargos no governo federal antes da indicação para o Supremo – os dois passaram, por exemplo, pela Advocacia Geral da União. O primeiro no governo de Fernando Henrique Cardoso e o segundo no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Deixe seu comentário: