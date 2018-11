O juiz Sérgio Moro vai levar delegados para o Ministério da Justiça

O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, vai levar para a pasta delegados da PF (Polícia Federal) com quem já trabalhou. A lista deve incluir os superintendentes de Sergipe, Erika Marena, e do Mato Grosso, Luciano Flores.

Já na Polícia Federal, o delegado Igor de Paula, que comanda a Operação Lava-Jato no Paraná, é cotado para assumir a superintendência no Estado ou a diretoria de combate ao crime organizado, em Brasília. Para a diretoria-geral da Polícia Federal , a aposta é no atual superintendente da corporação em Curitiba, Maurício Valeixo. Ele e Moro são amigos de longa data.

Sérgio Moro é o futuro ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, presidente eleito em 2018. Confirmado para o cargo no dia 1° de novembro, Moro formou-se em direito na Universidade Estadual de Maringá e tornou-se mestre e doutor na Universidade Federal do Paraná, onde lecionou até 2016.

Atuando como juiz federal, teve notoriedade por ser um dos protagonistas da Operação Lava-Jato, que investigou políticos de alto escalão como Eduardo Cunha, Aécio Neves e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista ao Estadão em novembro de 2016, Moro disse que “Jamais entraria para a política”.

Velhos tempos

Moro disse a interlocutores que vai convidar para seu time no ministério delegados que atuaram em vários casos e não apenas na Lava-Jato. Na segunda-feira, ele fará uma reunião para definir outros nomes na sua equipe.

Fim da fila

Presidente do DEM, ACM Neto deu sinais de que não gostou de saber que o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), já está conversando com o presidente do PRB, Marcos Pereira, antes de se reunir com ele. Os correligionários têm agenda na semana que vem.

Prêmio de…

A prorrogação do mandato de Romero Jucá na presidência do MDB até setembro de 2019 fecha brechas para que novas lideranças ganhem espaço na legenda. O novo cenário fortalece Renan Calheiros (AL) para a disputa da presidência do Senado.

…consolação

O grupo de Renan costura a indicação de Simone Tebet (MS) para a Comissão de Constituição e Justiça. Assim, tira a adversária do páreo para o comando do Senado.

Round 2

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) corre para analisar a prestação de contas do PSL antes da diplomação de Bolsonaro. Nas contas do presidente eleito, a Corte encontrou 17 indícios de irregularidade.

Em sintonia

Futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai receber o Prêmio CNA Agro Brasil 2018 pela atuação na Frente Parlamentar da Agropecuária, no próximo dia 4. Outro agraciado será Evaristo Miranda, cotado para o assumir o Meio Ambiente.

“É bem provável vermos mais candidatos de esquerda e globalistas se colocando como novidade em 2022. É o instinto de sobrevivência do sistema se manifestando”, do Vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ).

