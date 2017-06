O juiz Sérgio Moro volta a interrogar Emílio Odebrecht em processo em que Lula é acusado de receber propina

O dono da construtora Odebrecht, Emilio Odebrecht, será interrogado novamente pelo juiz Sérgio Moro, nesta segunda-feira (12), em um processo em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é acusado de receber propina da empreiteira. O depoimento será retomado por decisão do TRF4 (ribunal Federal Regional da 4ª Região) , que aceitou um pedido formulado pela defesa do político.

Também estão marcados outros nove depoimentos para os períodos da manhã e da tarde. Entre as testemunhas que devem ser ouvidas estão o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo e o ex-governador do Rio Grande do Sul e ex-ministro do governo Lula, Tarso Genro.