O juro do cartão de crédito subiu 5,9 pontos em fevereiro e atingiu 333,9% ao ano

Após três meses de queda, os juros do cartão de crédito rotativo voltaram a crescer em fevereiro e atingiram 339,9% ao ano, informou nessa segunda-feira o BC (Banco Central). A alta foi de 5,9 pontos percentuais na comparação com a taxa registrada em janeiro (327,9%).

No ano passado, o Banco Central mudou as regras para uso do crédito rotativo do cartão, que é quando o cliente não paga o total da fatura. Desde então, o consumidor só pode fazer o pagamento mínimo de 15% do cartão por um mês. Na fatura seguinte, o banco não pode mais estender a dívida e o cliente tem que escolher entre pagar o valor total ou parcelar o débito, com juros mais baixos.