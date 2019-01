“O lado doce da música” na campanha da SPR para o 9º Festival Internacional Sesc de Música

Os doces são um símbolo para a cidade de Pelotas. Nada melhor do que associar essa clássica iguaria da culinária local com a música, astro principal do evento internacional que a cidade sedia de 14 a 25 de janeiro. Essa foi a proposta criativa da SPR para a campanha de divulgação do 9º Festival Internacional Sesc de Música, realizado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc.

Com o conceito “O lado doce da música”, a campanha traz nas peças (folder, cartaz e fundo de palco) composições visuais que mesclam imagens dos doces clássicos de Pelotas com instrumentos musicais.

“Nosso desafio na comunicação do evento foi criar uma campanha capaz de despertar a atenção de todos os públicos e apresentar o Festival de uma maneira simples, acessível e encantadora. Essa busca vai ao encontro da proposta do evento, que é aproximar as pessoas da música e da cultura”, pontua Juliano Brenner Hennemann, diretor-executivo da SPR.

A 9ª edição do Festival Internacional Sesc de Música conta com diversos concertos e apresentações nos mais variados locais da cidade, além das classes musicais com professores brasileiros e estrangeiros. O evento tem como objetivo incentivar o desenvolvimento da produção musical e fomentar o intercâmbio e o uso dos bens culturais.

Ficha Técnica

Campanha: 9º Festival Internacional Sesc de Música

Peças: Folder, cartaz e fundo de palco

Cliente: Sesc-RS

Agência: SPR

Diretor de Estratégia e Inovação: Gustavo Ermel

Diretora de Atendimento: Giorgia Antunes Lorenz

Executiva de Contas: Barbara Vellwock

Atendimento: Mariane Fernandes

Assistente de Atendimento: Clarissa Mielke e Guilherme Schlindwein

Direção de Criação: Fábio Henckel

Direção de Arte: Bruno Henrique Schneider

Redator: Nikolas Pacheco Müller

Produção Gráfica: Matheus Sesternhenn e Luana Bier Hans

Fornecedor: Fescher Neoilustração

Mídia: Amanda Becker Coutinho e Jéssica Machado

Aprovação do Cliente: Alexandre Gourques, Simone Nascimento, Eduardo Araújo Fulginitti, Eric Alves e Débora Hunter

