O lançamento de um foguete para a Estação Espacial foi suspenso no último minuto

A Roscosmos (a agência espacial russa) cancelou no último minuto o lançamento de um foguete com toneladas de suprimentos para a Estação Espacial Internacional. As preparações seguiam como o planejado, no complexo de Baikonur, no Cazaquistão, até instantes antes da decolagem.

Em comunicado, a Roscosmos informou que o lançamento foi suspenso por um comando automático, e as razões estão sendo investigadas. O lançamento foi reagendado para esta terça-feira (13).

A espaçonave está carregada com combustível, alimentos e insumos e equipamentos para experimentos científicos. O lançamento deste domingo testaria uma nova rota, mais rápida, para a Estação Espacial Internacional, de apenas 3,5 horas entre o lançamento e a acoplagem.

A Estação Espacial Internacional possui seis tripulantes a bordo, sendo dois russos, três americanos e um japonês. Atualmente, eles conduzem experimentos com camundongos e plantas para compreender como os organismos vivos reagem à vida no espaço. Os dados devem melhorar tratamentos médicos, beneficiar setores industriais e ajudar no planejamento de missões espaciais mais longas.

