O leilão de pertences de Liza Minnelli superou as estimativas e arrecadou mais de 1 milhão de dólares

O marcante chapéu-coco, as botas e o vestido usados por Liza Minnelli em “Cabaret” foram vendidos por US$ 81,2 mil (cerca de R$ 306 mil) em leilão em Los Angeles (Estados Unidos), e seu roteiro com anotações manuscritas do filme de 1972 foi arrematado por US$ 15 mil (cerca de R$ 56 mil), disse a organizadora do leilão, Profiles in History, na quarta-feira (1). As informações são da agência de notícias Reuters.

O leilão de três dias “Love, Liza”, que contou com peças da vasta coleção pessoal da atriz e cantora, arrecadou mais de US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 4,5 milhões), e alguns itens foram vendidos por mais do que o triplo das estimativas iniciais.

Os mais de 1700 itens incluíam pertences dos pais de Liza, a atriz Judy Garland e o diretor de cinema Vincente Minnelli, e centenas de chapéus, cachecóis e trajes Halston feitos sob medida para a atriz nos anos 1970.

A peruca loura de Garland para o papel de Dorothy em “O Mágico de Oz”, que mais tarde foi substituída por tranças castanhas, foi vendida por US$ 17, 5 mil – 16 vezes o preço estimado inicialmente.

A coleção de fotos de Vincente Minnelli, que cobre sua carreira cinematográfica, foi vendida por US$ 11,8 mil.

Informações

A Profiles in History se recusou a divulgar informações sobre os compradores.

Itens do filme “Cabaret”, que renderam um Oscar a Liza por sua atuação como Sally Bowles, cantora de um clube noturno de Berlim, foram alguns dos mais disputados.

Antes do leilão, estimativas previam que seu roteiro do musical seria vendido por apenas US$ 2 mil, e suas botas e traje emblemáticos por US$ 6 mil.

Liza, de 72 anos, disse no início deste ano que queria simplificar sua vida e vender a coleção que reuniu durante décadas e que armazenava em mais de seis locais.

“Ao longo da minha longa carreira, eu colecionei objetos e lembranças maravilhosas e agora cheguei a um ponto em que quero simplificar e compartilhar com meus fãs que sempre estiveram do meu lado”, afirmou a atriz em um comunicado.

“Minha vida é uma dádiva de amizades e relacionamentos todos reunidos nesses objetos. É com muitas emoções que eu os compartilho, sabendo que eles criarão novas pontes para outros como elas têm para mim”, disse Liza.

“Liza Minnelli é um ícone cultural e este é o material mais importante de Judy Garland que já foi vendido”, disse Joe Maddalena, executivo-chefe da casa de leilões Profiles in History à Reuters.

Deixe seu comentário: