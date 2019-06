O licenciamento de 2018 vence no final do mês para os veículos com placa de final 7 ou 8

O mês de junho está aí e o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) do Rio Grande do Sul alerta para o prazo de licenciamento dos veículos os proprietários de veículos com placa de final 7 ou 8, referente ao ano passado. Isso porque os proprietários terão que apresentar o documento de 2019 a partir do dia 1º de julho.

Além da taxa de expedição do CRLV (Certificado de Registro e de Licenciamento do Veículo), é preciso estar em dia com o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), seguro obrigatório DPVAT e eventuais multas vencidas.

Quem já pagou o IPVA mas ainda não recebeu o documento deve primeiro verificar junto ao Detran-RS se quitou todos os itens que compõem o licenciamento ou ainda se há algum processo pendente. É possível consultar a situação do veículo e do envio do documento no site www.detran.rs.gov.br (link “IPVA e Licenciamento 2019”). Para isso, basta informar a placa e o Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores).

Embora o prazo para o pagamento do IPVA de todos os veículos tenha vencido em abril, a validade do licenciamento de 2018 varia conforme o final da placa. Para as placas encerradas em 1, 2 e 3, o limite foi 30 de abril, enquanto as de final 4, 5 e 6 a data-limite foi 31 de maio. Nesses casos, o documento de 2019 já é obrigatório. Já os veículos de finais de final 9 e zero têm prazo até 31 de julho.

O Detran-RS alerta, ainda, que dirigir veículo com licenciamento vencido é ato considerado como infração gravíssima, passível de multa de R$ 293,47, mais sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), além de remoção do veículo para um depósito autorizado, até a regularização.

O proprietário de veículo pode ser avisado por e-mail ou mensagem de celular quando o documento for emitido. Basta cadastrar-se na Central de Serviços do DetranRS. O cadastro é feito pelo site www.detran.rs.gov.br ou baixando o aplicativo na App Store e Google Play.

Para mais informações e dúvidas, o contato pode ser feito por meio do serviço “Fale Conosco” do site oficial do Departamento Estadual de Trânsito, ou pelo “Disque-Detran” (telefone 0800-905-5555).

Leilões

Também neste mês, o Detran-RS programou três grandes leilões, nas cidades de Porto Alegre, Montenegro e Erechim. Somando veículos em situação regular e sucatas para desmanche ou reciclagem, serão ofertados 2.352 itens.

Os interessados podem arrematar dois tipos de bens: sucatas para recondicionamento ou reciclagem e veículos com documentação. Os veículos aptos a rodar não possuem restrições policiais e/ou judiciais e são desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira.

O primeiro evento do mês acontece na Capital, nesta quarta-feira, com a oferta de 691 itens. Já no dia 12, será a vez de Montenegro sediar o remate, com 886 bens para arremate, ao passo que Erechim ofertará 775 itens no dia 26.

Podem adquirir veículos com documentação pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza. Para arrematar o lote, o comprador deverá apresentar no ato RG, CPF e comprovante de residência, se pessoa física; contrato social ou cópia autenticada, CNPJ, RG e CPF do representante, se pessoa jurídica.

A compra de sucatas somente poderá ser realizada por empresas que atuem como desmanches de veículos, venda de peças usadas e reciclagem de sucatas registradas no Departamento. O calendário completo, bem como os endereços dos locais para visitação dos bens nos dois dias que antecedem os leilões pode ser conferido no site do órgão.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: