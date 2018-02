O líder do PPS vai negociar a candidatura à presidência da República com Luciano Huck após o carnaval

Em meio a algumas opções partidárias para uma possível disputa presidencial neste ano, Luciano Huck tem articulado alguns diálogos com lideranças políticas. Entre disputas internas de partidos, como PSDB e DEM, o PPS tem se mostrado uma alternativa possível para o lançamento de seu nome à campanha pela Presidência da República.

O PPS tem declarado interesse no nome do apresentador para a disputa. Nos últimos meses, tem estreitado relações inclusive com o movimento Agora, do qual Huck faz parte e com quem o partido assinou uma carta-compromisso para um trabalho conjunto no cenário eleitoral. Seria essa, inclusive, uma forma de criar, eventualmente, uma base de sustentação de Huck no Congresso Nacional.

O presidente nacional do PPS, deputado Roberto Freire, disse que voltará a negociar com o apresentador sobre uma possível candidatura do apresentador à eleição presidencial pelo partido, após o carnaval. “As negociações estão mais do que abertas. Falamos por telefone quando ele [Luciano Huck] estava em Paris, mesmo após falar que não iria disputar mais o pleito, e ficamos de falar novamente logo depois do Carnaval”, declarou Freire.

“Essa decisão [de ser candidato à Presidência] é muito solitária, mas deixamos claro que ele teria aqui no partido protagonismo no processo decisório das eleições”, completou.

Para Freire, as condições oferecidas pelo PPS são melhores do que Huck encontraria no PSDB, onde o governador paulista é pré-candidato à eleição presidencial. “O Huck tem percebido o quanto o PSDB enfrenta esse problema de falta de unidade em prol de uma candidatura”, afirmou.

Contratempos

Segundo informações da revista Veja, caso opte por ser desligar da rede Globo e se candidatar a presidente da República, Luciano Huck poderá perder muito dinheiro. Um dos contratos que possui é a sociedade da rede de restaurantes Madero. Luciano é sócio, e pelo contrato assinado, ele não poderia ingressar na carreira política. A cláusula, se quebrada, faria com que ele não só fosse excluído do negócio, como também perderia alguns milhões de reais. E esse é apenas um dos negócios que Huck possui neste esquema.

Além disso, ele perderia automaticamente sua vitrine, a Globo, canal em que está desde 2000 à frente do programa Caldeirão do Huck. No caso da emissora, Huck já tem um ultimato: se sair, não volta mais. E isso também vale também para Angélica, sua esposa.

A emissora tem feito questão de demonstrar descontentamento com a situação, com executivos da empresa dizendo ter deixado claro a Huck que não querem ser arrastados para o debate eleitoral.

