O líder esquerdista López Obrador foi eleito presidente do México

O próximo presidente, que é do Morena (Movimento Regeneração Nacional), obteve mais de 53% dos votos. As pesquisas de boca de urna indicavam a vitória de Obrador com cerca de 45% dos votos. Os seus rivais na disputa reconheceram a derrota. Obrador, que concorreu ao cargo pela terceira vez, superou nas urnas o economista José Antonio Meade, candidato governista do Partido Revolucionário Institucional; o conservador Ricardo Anaya, candidato de uma coalizão formada pela legenda de direita PAN (Partido Ação Nacional) e pela sigla de esquerda PRD (Partido da Revolução Democrática); e Jaime Rodriguez, postulante independente conhecido como El Bronco.

O segundo colocado no pleito foi Anaya, com 23% da preferência do eleitorado, seguido por Meade, com 15%. Rodriguez obteve cerca de 6% dos votos. No país, o vencedor é eleito em votação única, sem segundo turno. Ele vai substituir Enrique Peña Nieto.

Além da eleição para presidente, quase 89 milhões de mexicanos foram às urnas para escolher governadores, prefeitos e deputados locais e federais, entre os mais de 18 mil cargos em disputa. As seções eleitorais foram abertas às 9h de domingo e fecharam às 20h, no horário de Brasília.

Em um hotel no centro da capital mexicana, o candidato eleito afirmou que esse é um “dia histórico”. “Convoco todos os mexicanos à reconciliação e a pôr acima dos interesses pessoais, por legítimos que sejam, o interesse superior”, declarou Obrador, que assumirá a Presidência no dia 1º de dezembro.

Obrador aproveitou para agradecer aos seus concorrentes. “Expresso meu respeito em quem votou em outros candidatos e partidos, e o mesmo manifesto para os três candidatos à Presidência da República das diferentes organizações que hoje reconheceram o nosso triunfo e vitória”, disse. Ele afirmou ainda que o seu projeto de nação buscará estabelecer uma “autêntica democracia” e que as mudanças “serão profundas”.