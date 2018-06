1. Temer, ao Meireles apoiará. Quanto renderá?

2. Candidato do PT condenado e prisioneiro está. Quem o substituirá?

3. Álvaro Dias, parece que do Paraná não passará.

4. Alkmin, candidato será, mas tucanato, Brasil afora, não o cristianizará?

5. Rodrigo Maia é candidato que se manterá?

6. Ciro Gomes, com quantos correligionários e apoiadores – como sempre – brigará?

7. Manoela apoia o Lula mas no velório eleitoral, pela herança brigará?

8. Flávio Rocha, dono da Riachuelo, que da arte da Política não conhece o beabá, nela, nem com crediário, nem com rebaixas, (perigos serão as liquidações) contará?

9. PTB ainda não disse o que fará. Certamente ao vencedor apoiará. Quanto custará?

10. O PP, partido do Maluf, do seu fiel correligionário (ocupado com seu entra-e-sai da cadeia) para candidato à Presidência dele não se “lembrará”?

11. Marina, “exitosa” bi repetente em eleições presidenciais, gostou da animação sucessória e quer mais (de novo?) O risco grande da tri repetência não temerá?

12. O ex- oficial Bolsonaro, que se diz representante do “novo” na Política, tem cargo público e contracheque federal há 25 (vinte e cinco) anos. Como alguém já disse sobre um outro político, falecido, “homenageando” a sua ruidosa falta de conteúdo, o novo-antigo Capitão seria uma voz barulhenta a procura de uma ideia. Há esperança de que alguma ele ainda achará?

O quadro acima – listão – é uma colaboração cidadã (como diziam e repetiam alguns líderes petistas, na época em que eles ainda diziam alguma coisa), no momento em que 90% dos eleitores brasileiros não sabem o nome das presidenciáveis e 99% deles não querem saber.

A eleição será daqui 120 dias. Cronistas políticos dirão que é prazo pequeno para uma campanha presidencial, especialmente se lembramos que a Copa do Mundo vai ocupar no mínimo, um mês desse período.

Tem, além disso, principalmente nas regiões Norte e o Nordeste, as festas juninas (quase um mês em que serão “votados” São Santo Antônio, São João e muito forró). Desconte-se o tempo em que candidatos – muitos por – sendo processados; a Justiça, na opinião deles, fica “atrapalhando” a campanha (por exemplo, com sentenças condenatórias, recursos desesperados, advogados cobrando de honorários uma fortuna), que tempo vai sobrar pra que o pobre “ficha suja” – que injustiça! – faça sua cruzada eleitoral?

P.S. Sobre tudo isso vale a frase de Jeferson, um dos “Pais da Pátria” americana: “ Para o homem comum, a preocupação é com o futuro. Para o político, o que mais importa é o seu passado”.

Neste momento é bom recordar o obvio. O país tem um governo frágil. Em momentos cruciais, vê-se que não tem autoridade. É desrespeitado, especialmente quando promete – e até se compromete – mas volta atrás, perdendo o respeito, já que admiração e confiança nunca teve.

Isso, no entanto, não justifica apelos em prol da intervenção militar.

O que se precisa é democracia que não se deve confundir com anarquia.

Liberdade que não se assemelha à libertinagem.

Eleição livre – a arma a se usar é o voto consciente – que não tem parentesco consaguinidade nem afinidade com intervenção temerária.

Enfim, sejamos adultos civicamente, acreditando na força do Direito, e não no Direito da força.

Dos militares esperamos, a defesa da Constituição, no seu profissionalismo, (que é modelar no quadro atual) com a garantia da ordem que nos ensejará o progresso.

