O litoral gaúcho teve a primeira morte da temporada por afogamento

O Litoral Norte gaúcho teve a primeira morte por afogamento desde o início da Operação Golfinho, que começou em dezembro do ano passado. Um homem de 57 anos se afogou no mar de Nova Tramandaí, na quinta-feira (1°), nas proximidades da guarita 159, segundo informações da assessoria de comunicação social do Corpo de Bombeiros de Tramandaí.

Natural de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, a vítima foi identificada como Gilmar dos Santos Maciel. Ele chegou a ser retirado da água pelos salva-vidas. Como estava desacordado, os agentes ainda tentaram reanimá-lo com manobras de ressuscitação. O homem acabou indo a óbito no veículo do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), antes de chegar ao hospital.

A Associação dos Salva-vidas Militares do Rio Grande do Sul divulgou uma nota lamentando a ocorrência. “Infelizmente tivemos um óbito registrado no Litoral Norte. Senhores banhistas, procurem as áreas cobertas pelo serviço de Guarda-vidas, ou seja, aquelas onde há uma guarita de observação, com bandeira de sinalização, indicando a condição de mar (verde, amarela, vermelha). Infelizmente as pessoas procuram pontos longe dos Guarda-vidas para banhar-se. Deixamos nossas condolências aos familiares.”

