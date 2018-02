O lucro do Banco do Brasil saltou para 82,5% no quarto trimestre com o corte de gastos

O BB (Banco do Brasil) deu sequência ao plano de elevar sua rentabilidade para níveis próximos dos rivais privados ao registrar um salto do lucro no quarto trimestre, apoiado em forte queda das despesas administrativas e com provisões para calotes.

O maior banco do país por ativos anunciou nesta quinta-feira (22) que seu lucro líquido ajustado somou R$ 3,188 bilhões no quarto trimestre, salto de 82,5% ante mesmo período de 2016. O lucro contábil avançou 222,7% a R$ 3,108 bilhões.

Refletindo a economia brasileira ainda fraca depois de dois anos de forte recessão, a carteira de crédito do BB fechou 2017 em R$ 681,3 bilhões, queda de 3,8% sobre o ano anterior, puxada sobretudo pela contração de 9,3% nos empréstimos para empresas.

Contudo, o banco seguiu colhendo os frutos da campanha de forte contenção de gastos implementada pelo presidente-executivo Paulo Caffarelli, desde que assumiu em maio de 2016. Em uma frente, a despesa de outubro a dezembro com provisão para perdas esperadas com calotes somou R$ 5,6 bilhões, recuo de 24,7% ano a ano e de 10% ante o trimestre anterior. Foi o menor volume desde o terceiro trimestre de 2015.

Esse movimento acompanhou o índice de inadimplência acima de 90 dias, que caiu 0,2 ponto sobre o trimestre anterior para 3,74% no trimestre, embora ainda tenha ficado 0,45 ponto acima do último trimestre de 2016.

Além disso, a despesa administrativa, incluindo pagamento de salários, foi de R$ 8,24 bilhões no trimestre, montante 4,4% menor do que um ano antes, na esteira de um ajuste que envolveu o fechamento de 660 agências e um programa de demissão voluntária de quase 10 mil empregados ao longo de 2017.

O BB conseguiu um avanço de 6,6% de suas receitas com tarifas, para R$ 6,74 bilhões. O aumento foi de 2,6% contra o trimestre imediatamente anterior. Com isso, o retorno do BB sobre o patrimônio líquido, que mede como um banco remunera o capital de seus acionistas, deu um salto de 5,3 pontos percentuais contra o último trimestre de 2016, chegando a 12,5% em termos ajustados. No critério contábil, o salto foi de 9,1 pontos, a 13,6%.

Previsões

Para este ano, o BB previu que terá lucro ajustado de 11,5 bilhões a R$ 14 bilhões, aumento frente aos R$ 11,1 bilhões registrados em 2017, mesmo com estimativa de fraco crescimento da carteira interna de empréstimos, de 1% a 4%.

Isso porque o BB previu que sua despesa com provisão para perdas com inadimplência, líquida de recuperação, cairá em 2018 para a faixa de R$ 16 bilhões a R$ 19 bilhões, após ter sido de R$ 20,1 bilhões no ano passado. O banco também previu aumento de 4% a 7% das receitas com tarifas, ritmo superior ao previsto para a evolução das despesas administrativas, de 1% a 4%.

