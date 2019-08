O lucro do Banrisul foi superior a 650 milhões de reais no primeiro semestre deste ano

Um balanço oficial divulgado nessa terça-feira aponta que o Banrisul obteve um lucro líquido de R$ 655,3 milhões de janeiro a junho deste ano, o que representa uma alta de 29,5% em relação ao mesmo semestre em 2018. De acordo com o presidente da estatal, Claudio Coutinho, o resultado é excelente e até mesmo superior aos seus pares do mercado de varejo.

“O banco conteve as suas despesas administrativas, reduziu a inadimplência e manteve uma carteira de crédito sólida, garantida e diversificada”, detalhou. Ele destacou que a Banrisul Cartões, empresa do Grupo Banrisul, continua com presença muito importante no Rio Grande do Sul, com uma expressiva fatia de mercado: “Temos convicção que vamos, no futuro, continuar entregando resultados satisfatórios na área de cartões”.

Já na área de seguros, Coutinho disse que o Banrisul tem apresentado crescimento. “Acredito que temos ainda muito espaço para continuar o incremento da área de seguros”, assinalou. O desempenho no primeiro semestre de 2019 reflete a estabilidade do resultado bruto da intermediação financeira e o aumento das receitas de tarifas bancárias e prestação de serviços.

O patrimônio líquido atingiu R$ 7,5 bilhões em junho de 2019, 6,9% ou R$ 487,5 milhões acima da posição de junho de 2018. Os ativos totais apresentaram saldo de R$ 79,4 bilhões em junho de 2019, com ampliação de 5,5% em relação a junho de 2018, proveniente do aumento nos depósitos e nos recursos em letras.Em junho de 2019, o total de recursos captados e administrados foi de R$ 69,4 bilhões, com expansão de 10,2% em 12 meses.

Crédito

A carteira de crédito do Banrisul registrou saldo de R$ 34,2 bilhões em junho de 2019, crescimento de 7% ou R$ 2,2 bilhões nos 12 meses. O resultado é em decorrência, especialmente, da carteira comercial, que registrou saldo de R$ 25,6 bilhões, aumento de R$ 2,7 bilhões ou 11,8% em um ano.

O saldo da carteira de crédito rural atingiu R$ 2,3 bilhões em junho de 2019. No primeiro semestre do ano, foram contratadas 6.219 operações, com volume total de R$ 780,4 milhões. No último ano agrícola encerrado em 30 de junho de 2019, o Banrisul aplicou R$ 1,7 bilhão em financiamentos para o agronegócio gaúcho.

Cartões de crédito

Em maio, o Banrisul ingressou no segmento de cartões de crédito sem anuidade ao lançar o “Mastercard Libre” que garante a isenção da anuidade mediante gasto mínimo mensal. Outra novidade foi que, desde o mês de junho, todos os cartões da modalidade emitidos pela empresa passaram a contar com a tecnologia “contactless,” que permite o pagamento por aproximação, tornando a transação mais prática e ágil.

A instituição finalizou os primeiros seis meses de 2019 com uma base de 1,1 milhão de cartões de crédito, nas bandeiras Mastercard e Visa, 19,4% acima do registrado no mesmo período de 2018. Durante o primeiro semestre, foram realizadas 37,5 milhões de transações, o que possibilitou a movimentação financeira de R$ 3,1 bilhões. Estes números representam crescimento de 26,0% e 25,8%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: