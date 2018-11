O lucro dos maiores bancos brasileiros no terceiro trimestre atingiu o maior valor em 12 anos

Ajustado pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do País, o lucro consolidado dos quatro bancos no terceiro trimestre foi o maior desde o segundo trimestre de 2015 (R$ 20,5 bilhões ou R$ 17,34 bilhões em termos nominais).

Segundo os balanços divulgados pelos bancos, o aumento dos lucros foi impulsionado pelo crescimento das receitas com tarifas e prestação de serviços, menores despesas com provisões para calotes e menor custo do crédito. O maior lucro no terceiro trimestre de 2018 foi o do Itaú, com R$ 6,247 bilhões – um crescimento de 2,8% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O Bradesco teve lucro líquido de R$ 5,009 bilhões, o que representa uma alta de 73,7% na comparação com o terceiro trimestre de 2017. O Banco do Brasil reportou lucro líquido de R$ 3,175 bilhões, alta de 11,78% na comparação anual.

Já o Santander teve lucro líquido de R$ 3,039 bilhões, um crescimento de 2,2%. Historicamente, o setor bancário é o que registra os maiores ganhos entre as empresas de capital aberto no País.

BNDES

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) afirmou na quarta-feira (07) que vai abrir os dados do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) na primeira semana do seu governo. “O BNDES, da minha parte, vamos abrir todos os sigilos para vocês. Todos. Sem exceção”, disse ele a jornalistas após almoçar com o presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), João Otávio Noronha.

O objetivo, segundo Bolsonaro, é tirar o sigilo dos dados do banco ainda em janeiro de 2019, logo após tomar posse. “Na primeira semana, até para dar matéria, para vocês se preocuparem com outras coisas a não ser o presidente”, ressaltou.