Considerado o maior evento da suinocultura gaúcha, o Dia Estadual do Porco foi realizado pela 45ª vez nesta sexta-feira (9/8) na sede da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) de Frederico Westphalen. O encontro anual itinerante visa mostrar a força do setor e oportunizar um momento político e técnico de discussões.

Deixe seu comentário: