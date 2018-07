O MDB gaúcho definiu José Fogaça como pré-candidato ao Senado nas eleições deste ano

Na tarde dessa segunda-feira, o MDB anunciou a pré-candidatura de José Fogaça ao Senado pelo Rio Grande do Sul nas eleições deste ano. O emedebista entra no lugar do ex-governador Germano Rigotto (MDB), que durante meses ficou próximo de ser anunciado para a disputa, mas em recentemente desistiu de concorrer.

A decisão foi tomada na manhã dessa segunda-feira, em uma reunião entre José Fogaça e o deputado federal Alceu Moreira, presidente estadual do MDB. A oficialização deve ser feita na convenção estadual do partido, no próximo domingo.

Agora, a chapa deve ser composta, além de Fogaça, pelo governador José Ivo Sartori (MDB), que não ainda confirmou sua candidatura à reeleição, José Paulo Cairoli (PSD) como vice e Beto Albuquerque (PSB) ao Senado.

Prefeito de Porto Alegre entre 2005 e 2009, Fogaça foi deputado estadual, senador e deputado federal. Ele tem 71 anos, é professor e cofundador do MDB.

Fogaça afirmou que sua pré-candidatura está integrada a um “projeto maior”, referindo-se ao governador Sartori e à recuperação fiscal do Estado. “Uma candidatura ao Senado tem que estar integrada a um projeto maior, que é a recuperação da saúde financeira do Rio Grande do Sul, que se representa na figura do nosso governador Sartori”, disse.

O pré-candidato também disse que sente “grande responsabilidade” em se candidatar. “A experiência tem que ser colocada nesse momento de crise e dificuldades imensas a serviço do futuro”, afirmou.

Alceu Moreira classificou Fogaça como “um dos nomes mais preparados do partido”. “Ele tem uma experiência política longa e deseja concorrer. O partido indica ele com muita convicção de que nós teremos uma representação brilhante nessa eleição”, disse.

Piratini

No domingo, quatro partidos oficializaram os seus apoios para o pleito de 2018 no Rio Grande do Sul. Solidariedade, PV e PPL ratificaram a aliança com Jairo Jorge, candidato do PDT ao governo gaúcho. Já o PSD aprovou a coligação com o MDB do governador José Ivo Sartori, que não confirmou sua candidatura à reeleição.

Além de firmar alianças, algumas siglas também oficializaram candidatos a vice-governador – casos do PV e PSD – e a Senador – como o SD.

Com a ratificação da coligação com o MDB, o PSD indicará o atual vice-governador do Estado, José Paulo Cairoli, para mais uma eleição ao cargo. “Quero, junto com o Sartori, ter a oportunidade de fazer o que tem que ser feito de forma mais rápida, para modernizar Estado”, afirmou Cairoli.

É esperado que o governador anuncie sua disposição para concorrer à reeleição na convenção do MDB, no próximo domingo. O PSD terá 17 candidatos a deputado federal – em coligação com PSC, PRP, PMN e PTC – e 20 a deputado estadual – com PR, Patriota e DC.

O PV confirmou o apoio a Jairo Jorge (PDT) e a indicação do empresário Cláudio Bier como vice na chapa do pedetista. Bier havia sido anunciado pré-candidato a vice-governador em abril e essa será sua primeira eleição.

“O Jairo me convenceu que sou um bom vice e me considero um bom administrador. E com a capacidade administrativa que o Jairo tem e com a minha ajuda será a união do capital com o trabalho”, disse Cláudio Bier na convenção. O PV terá 60 candidatos a deputado estadual e um a deputado federal nas eleições.

Além da oficialização da aliança com o PDT, o Solidariedade lançou Sandra Weber como candidata ao Senado na chapa de Jairo Jorge. Sandra é médica, ex-vereadora e ex-vice-prefeita da cidade de São Gabriel, no interior do RS.

“Política é tudo e essa gente está aqui para trazer o resgate que nós precisamos, através de uma candidatura vitoriosa para o bem de todos – para o bem do Rio Grande e para o futuro do País”, disse a candidata na convenção. O Solidariedade terá 67 candidatos a deputado estadual e um a deputado federal.

O PPL também oficializou o apoio a Jairo Jorge e anunciou nominata de 23 candidatos a deputado federal e seis candidatos a deputado estadual.

Deixe seu comentário: