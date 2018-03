O médico acusado de mutilar pacientes no Amazonas voltou a negar crimes

O médico Carlos Cury Mansilla, que responde a mais de 15 processos na Justiça por complicações pós-cirúrgicas em pacientes, voltou a negar as acusações de pacientes em audiência realizada nessa segunda-feira pela Justiça no Amazonas. Somente o réu foi ouvido.

Mansilla é acusado de fazer cirurgias plásticas e causar lesões em, pelo menos, 30 mulheres em Manaus e em Rondônia. Em uma audiência realizada em fevereiro deste ano, Carlos Cury Mansilla negou as acusações.

A audiência de instrução e julgamento começou por volta das 11h30min na 11ª Vara Criminal, no Fórum Ministro Henoch Reis, com a juíza Eulinete Tribuzi. A magiestrada não permitiu fazer imagens da sessão para resguardar a imagem do réu.

Na audiência, o réu respondeu a questionamos sobre acusações de uma das vítimas, que afirma ter sofrido lesões corporais após um procedimento feito por Cury em lipoaspiração, lipoescultura, abdominoplastia.

Ele nega. “Ela (paciente) me procurou. Outras pessoas haviam me indicado para ela, que também já haviam feito cirurgias comigo. Em fevereiro de 2010, fiz o procedimento. Em dezembro, ela até retornou para fazer um pequeno procedimento pois achou que deu uma engordada”, disse.

“Ela ainda me convidou para atender em um consultório que a filha dela tem. Depois da cirurgia, ela ainda me convidou algumas vezes para ir até a casa dela para uns coquetéis. Acredito que ela sentiu raiva porque eu saí do consultório da filha dela”, alegou o médico.

O caso

Os casos começaram a ser denunciados em 2013. Uma das vítimas, uma empresária, iniciou uma campanha em uma rede social para tentar localizar outras vítimas do médico.