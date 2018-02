O médico da ginástica dos Estados Unidos já foi acusado de abuso sexual por 265 mulheres

Um novo julgamento do ex-médico da Federação de Ginástica dos Estados Unidos (USA Gymnastics), Larry Nassar, teve início nesta quarta-feira (31), e a cada dia vão aparecendo novos relatos de seus abusos. No primeiro dia de audiência em Charlotte, Michigan, a juíza Janice Cunningham informou que 265 mulheres já revelaram que foram vítimas do criminoso.

“Nós já temos 265 vítimas identificadas e um número infinito de vítimas no estado, no país e em todo o mundo”, afirmou Cunningham. “Como resultado, ao permitirem a transmissão ao vivo e a participação por Twitter, todos os indivíduos podem fazer parte deste processo.”

O julgamento iniciado nesta quarta-feira é referente aos casos de abuso protagonizados pelo ex-médico em um clube de ginástica chamado Twistar, localizado na cidade de Dimondale, em Michigan. Ao longo dos próximos dias, 60 mulheres ficarão frente a frente com Larry Nassar para confrontá-lo pessoalmente e relatar os crimes cometidos por ele.

Prisão

O novo processo será bastante semelhante ao realizado na semana passada, quando 158 vítimas prestaram depoimento no julgamento de Nassar referente a sete casos ocorridos também em Michigan. Na ocasião, o ex-médico foi sentenciado a um período de 40 a 175 anos de prisão.

Inocência

A primeira a prestar depoimento foi Jessica Thomashow, de 17 anos, que acusou Nassar de tê-la molestado pela primeira vez quando tinha 9 anos. “Larry Nassar é mau. Larry Nassar é um criminoso do pior tipo.”, disse. “Você se aproveitou da minha inocência e da minha confiança. Era meu médico. Por quê? Me pergunto o tempo todo. O que fez foi perverso. Manipulou a mim e à minha família.”

Calafrios

Outra vítima, Annie Labrie disse sentir “calafrios” com o que Nassar lhe fez, mas foi além e acusou um esquema na base da ginástica norte-americana para que estes casos aconteçam. Ela disse que os adultos ao seu redor, na época, lhe asseguraram que a única opção era esconder o caso. “A ginástica tem uma cultura específica que permite que pessoas como ele atuem”, afirmou.

Expectativa

Este novo julgamento de Nassar deve durar três dias e a expectativa é que adicione de 25 a 40 anos à sua sentença. O próprio Nassar admitiu em novembro ser culpado de abusar sexualmente de três garotas e já havia sido condenado, em dezembro do ano passado, a 60 anos de prisão por posse de pornografia infantil.

Investigação

No último dia 26, autoridades dos Estados Unidos abriram uma ampla investigação sobre os casos de abuso sexual nos esportes. No mesmo dia, a diretoria da Federação de Ginástica dos Estados Unidos renunciou em massa. Dois dias antes, Nassar havia recebido a sentença de prisão perpétua por molestar atletas.

Revelações comoventes de ginastas, incluindo as medalhistas olímpicas Aly Raisman e Simone Biles, levaram a investigações separadas pela Câmara de Deputados, Senado e Departamento de Educação dos EUA.

Essas investigações buscam estabelecer se outras autoridades esportivas fizeram vista grossa para os abusos do médico Larry Nassar e examinar alegações de assédio por autoridades em outros esportes, incluindo natação e taekwondô.

