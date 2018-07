O meia D’Alessandro completou dez anos de sua chegada ao Inter

Há exatos dez anos, o meia argentino Andrés D’Alessandro desembarcava ao estádio Beira-Rio envolto em expectativas da torcida e da imprensa sobre o que ele poderia fazer no Inter, após atuar em times de seu país, além de Alemanha, Espanha e Inglaterra. É bem provável, poucos imaginavam as dimensões que essa contratação teriam para o clube e para o atleta de então 27 anos.

Mais do que 12 títulos (uma Copa Sulamericana em 2008, a Suruga Cup de 2009, o bicampeonato da Libertadores da América de 2010, a Recopa de 2011 e seis Campeonatos Gauchos), D’Ale se consolidaria como dos maiores ídolos colorados de todos os tempos.

A estreia de D’Alessandro no Inter ocorreu no dia 13 de agosto de 2008, em casa, justamente em um Grenal (o de número 371), empatado em 1 a 1, pela Copa Sul-Americana. Acostumado a se destacar nos clássicos entre River Plate e Boca Juniors, o argentino marcaria oito gols em confrontos seguintes contra o Grêmio.

Ranking

Em nove anos de atuação (em 2016 ele foi cedido ao River Plate, por empréstimo), o capitão colorado esteve em campo 411 vezes pelo Inter. Esse número garante a ele o status de sexto jogador com mais partidas pelo Saci. E essa posição deve subir: com mais dez jogos, ele ultrapassará o atacante Claudiomiro, quinto colocado.

“Referência de liderança e idolatria, o craque criou uma bonita história dentro do Clube do Povo e solidificou um laço forte com a capital gaúcha, onde estabeleceu a sua família. Não há como pensar no Inter dos últimos dez anos sem lembrar deste argentino de personalidade forte e que segue fazendo história com a camisa vermelha”, ressaltou o site oficial do Inter.

No domingo, antes do duelo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, a direção colorada homenageou o atleta (que não jogou, suspenso por cartão vermelho no jogo anterior) com uma camiseta especialmente confeccionada para a efeméride.

