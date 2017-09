O meia D’Alessandro será avaliado pelo departamento médico do Inter e pode desfalcar o time contra o Juventude, no próximo sábado

Em meio ao momento de pausa do Inter na Série B do Campeonato Brasileiro, a vitória de 3 a 1 contra o Cruzeiro-POA no jogo-treino da manhã de sábado deixou uma preocupação para o técnico Guto Ferreira: uma possível lesão do meia D’Alessandro. Um dos principais nomes do elenco, o capitão colorado deixou a partida mais cedo, aos 11 minutos do segundo tempo, substituído pelo jovem Juan, devido a um desconforto muscular na coxa direita.

O capitão colorado será avaliado durante a semana pelo departamento médico do clube, a fim de checar a sua situação. Com isso, ele passa a ser candidato a desfalque no jogo contra o Juventude em Caxias do Sul, na tarde do próximo sábado, pela vigésima-terceira fase da competição. Por enquanto, o time do Saci já tem confirmada a ausência do volante Rodrigo Dourado, suspenso automaticamente por receber o terceiro cartão amarelo, no duelo contra o Paysandu-PA, na rodada anterior.

“O D’Alessandro é experiente, ele reclamou de um desconforto e queremos administrar isso no tato, na ponta do dedo, para não termos problemas”, declarou Guto Ferreira, após abraçar o atleta que deixava o gramado, saudado por centenas de torcedores que acompanhavam a atividade com portões abertos do estádio Beira-Rio.

O ídolo colorado – que concedeu autógrafos e tirou fotos com fãs – começará esta semana submetido a exercícios de recuperação. Caso não tenha condições de jogo ou a comissão técnica opte por preservá-lo, o seu substituto será Juan ou Camilo, preservado do jogo-treino devido a um desgaste muscular.

Apesar do risco de não contar com o seu capitão e principal articulador, o Inter mantém o discurso oficial de que a escalação será mantida. “A tendência é que o time seja praticamente o mesmo que venceu o Paysandu na mais recente rodada, apenas com o volante Charles no lugar de Rodrigo Dourado, que não poderá atuar em virtude da suspensão pelo terceiro cartão amarelo” frisou o site oficial em postagem da noite desse domingo.

Caso isso se confirme, a formação se repetirá pela quinta vez ininterrupta na competição (algo raro na história recente do clube): Danilo Fernandes, Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta, Uendel, Charles, Edenilson, D’Alessandro, William Pottker, Leandro Damião e Eduardo Sasha.

Preparativos

O domingo foi de folga para o grupo do Inter, que se reapresenta na tarde desta segunda-feira no centro de treinamentos do Parque Gigante. No foco da programação está o confronto contra o Juventude, partida que – no que depender de uma combinação de resultados – poderá ampliar a diferença do Colorado para o América-MG, segundo colocado na tabela, e assim dar mais um passo na consolidação da volta à elite do futebol nacional.

Com o melhor ataque e a segunda melhor defesa da Série B, o time da avenida Padre Cacique buscará a sétima vitória consecutiva. Até agora, são 42 pontos somados, um a mais que o concorrente mineiro. Já o alvi-verde da Serra Gaúcha, sob o comando de Gilmar Dal Pozzo, ocupa a sexta colocação, com 34 pontos. Após o embate no estádio Alfredo Jaconi, restarão mais 15 rodadas até o final do returno da Segunda Divisão. O encerramento da temporada está previsto para o dia 26 de novembro.