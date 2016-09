O melhor especialista ou o melhor político?

Não há qualquer dúvida, de que o governador José Ivo Sartori tenta acertar, ao trocar o delegado da Polícia Federal Vantuir Jacini pelo atual prefeito de Santa Maria, o advogado Cezar Schirmer para o comando da pasta da Segurança Pública no Rio Grande do Sul.

Craques na segurança e na política

Vantuir Jacini é um craque na sua área, um delegado de carreira exemplar. Especialista na área da segurança pública,com os mais qualificados cursos no país e no exterior,chegou a ser o número dois na estrutura da Polícia Federal do Brasil. Mesmo assim, não conseguiu implementar uma filosofia nas ações de segurança publica que trouxessem os resultados esperados.

Agora, Sartori faz uma tentativa em outro sentido: Cezar Schirmer é um craque na área política: vereador, deputado estadual, deputado federal, presidente da Assembléia Legislativa,e secretário em pastas relevantes: chefiou a Casa Civil, a Secretaria da Fazenda, e a Secretaria da Agricultura.

Vem de dois mandatos como prefeito de Santa Maria. Vai comandar uma pasta onde, a despeito da carência de recursos, a Polícia Civil e a Brigada Militar registram nos últimos meses os maiores índices de produtividade e resolutividade, com um volume de prisões tão expressivo,que já acarreta problemas de superlotação no sistema prisional gaúcho.

Schirmer provavelmente terá de rever algumas ações de policiamento ostensivo, e na gestão da área penitenciária e de perícias,afetadas pelas dificuldades de recursos materiais e humanos. E abrir um dialogo necessário com o ministério público e o Poder Judiciário para que se cumpra o dito constitucional (Artigo 144 da CF) de que segurança é “..direito e responsabilidade de todos..”

A tragédia da Boate Kiss

As críticas a Cezar Schirmer o relacionam a uma tragédia, o incêndio na Boate Kiss, que ceifou 242 vidas, em meio à sua atual gestão como prefeito de Santa Maria,episódio doloroso para as famílias, os santa-marienses, e para o país inteiro. Neste episódio, já se manifestou a Justiça, Schirmer não pode ser responsabilizado por acertos ou falhas de algum burocrata da prefeitura, na mesma proporção que o ex-governador Tarso Genro não pode ser chamado ao processo por alguma falha do Corpo de Bombeiros,que estava sob o seu comando na época da tragédia.

Os primeiros sinais

Os sinais preliminares são animadores: indicam que diante deste novo desafio, o novo secretário promete cercar-se de especialistas dos órgãos da segurança, e somar a eles a sua comprovada capacidade de gestão política. Assim, por mais má vontade que alguém possa ter, não há como dizer que o governador Sartori, nesta arrojada mudança que promove, não esteja tentando acertar na área da segurança pública.

