O mercado financeiro aumentou a estimativa de inflação e passou a prever um crescimento menor da economia brasileira neste ano

Os analistas do mercado financeiro subiram a sua estimativa de inflação para 2018 e passaram a prever uma alta menor do PIB (Produto Interno Bruto) neste ano. As expectativas constam no Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (04) pelo BC (Banco Central). A expectativa do mercado para a inflação avançou de 3,60% para 3,65%.

O percentual esperado pelos analistas continua abaixo da meta que o BC precisa perseguir para a inflação neste ano, que é de 4,5%. Entretanto, está dentro do intervalo de tolerância previsto pelo sistema, que considera que a meta terá sido cumprida pelo BC se o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) ficar entre 3% e 6%.

Para 2019, o mercado financeiro elevou a sua expectativa de inflação de 4% para 4,01%. A meta central do próximo ano é de 4,25%, e o intervalo de tolerância varia de 2,75% a 5,75%.

PIB

Para o resultado do PIB em 2018, os economistas dos bancos baixaram a previsão de crescimento de 2,37% para 2,18%. Essa foi a quinta queda seguida do indicador. Para o ano que vem, a expectativa do mercado financeiro para a expansão da economia brasileira continua em 3%.

A revisão para 2018 ocorre após a greve dos caminhoneiros, que teve impacto em vários setores da economia nacional. A paralisação provocou desabastecimento em diversas áreas e deve prejudicar o crescimento do País no segundo trimestre, avaliam economistas

Taxa de juros

Os analistas do mercado financeiro também mantiveram em 6,50% ao ano a sua previsão para a Selic (taxa básica de juros da economia) ao final de 2018. Com isso, o mercado estima que a taxa ficará estável no atual patamar até o fechamento deste ano. Para o fim de 2019, a estimativa do mercado financeiro para a Selic continuou em 8% ao ano. Desse modo, os analistas seguem prevendo alta dos juros no ano que vem.

Câmbio

Na edição desta semana do Boletim Focus, a projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2018 subiu de R$ 3,48 para R$ 3,50 por dólar. Para o fechamento de 2019, avançou de R$ 3,47 para R$ 3,50 por dólar. A projeção para o saldo da balança comercial brasileira (resultado do total de exportações menos as importações) em 2018 caiu de US$ 57,15 bilhões para US$ 57 bilhões de resultado positivo.

Para o ano que vem, a estimativa dos especialistas do mercado para o superávit recuou de US$ 49,80 bilhões para US$ 49,30 bilhões. A previsão do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil em 2018 permaneceu em US$ 75 bilhões. Para 2019, a estimativa dos analistas ficou estável em US$ 80 bilhões.

Governo

A equipe econômica reduziu a projeção para o crescimento do PIB em 2018 de 2,97% para 2,50%, de acordo com a atualização dos parâmetros macroeconômicos divulgada pelo Ministério do Planejamento. A redução já era esperada pela retomada mais lenta da recuperação da economia nos últimos meses.

