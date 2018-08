O mercado financeiro manteve em 1,5% a estimativa para o crescimento da economia brasileira neste ano

A previsão do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, em 2018, recuou de US$ 67,5 bilhões para US$ 67 bilhões. Para 2019, a estimativa dos analistas avançou de US$ 70 bilhões para US$ 72 bilhões.

Baixa renda

O IPC-C1 (Índice de Preços ao Consumidor – Classe 1), conhecido como a inflação para as famílias de baixa renda, variou 0,25% em julho, ficando 1,27 ponto percentual abaixo do registrado junho, quando o índice teve variação de 1,52%.

Com o resultado, o indicador acumula alta de 3,29% no ano e 3,53% nos últimos 12 meses. Os dados foram divulgados na sexta-feira (03) pela FGV (Fundação Getulio Vargas). Em julho, o IPC-BR, que mede a inflação para a população em geral, subiu 0,17%. A taxa do indicador nos últimos 12 meses ficou em 4,22%, nível acima do registrado pelo IPC-C1.