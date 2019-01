O mercado financeiro reduziu as estimativas de inflação e de crescimento da economia brasileira para este ano

Para 2020, o mercado financeiro manteve em 4% a sua estimativa de inflação – em linha com a meta central, que também é de 4% para o próximo ano. No ano que vem, a meta terá sido oficialmente cumprida se a inflação oscilar entre 2,5% e 5,5%.

Para o crescimento do PIB deste ano, a previsão do mercado financeiro recuou de 2,57% para 2,53%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no País e serve para medir a evolução da economia.

Para o ano que vem, entretanto, a expectativa do mercado financeiro para a expansão da economia subiu de 2,50% para 2,60%. Os economistas dos bancos também não alteraram a previsão de expansão da economia para 2021 e para 2022, que continuou em 2,5%.

Taxa de juros

O mercado manteve em 7% ao ano a previsão para a Selic no fim de 2019. Atualmente, os juros básicos da economia estão em 6,50% ao ano, na mínima histórica. Para o fim de 2020, a previsão continuou em 8% ao ano. Com isso, os analistas seguem prevendo alta dos juros no decorrer deste ano e também de 2020.

Dólar

A projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2019 recuou de R$ 3,80 para R$ 3,75 por dólar. Para o fechamento de 2020, caiu de R$ 3,80 para R$ 3,78 por dólar.

Para o saldo da balança comercial (resultado do total de exportações menos as importações), a projeção para 2019 caiu de US$ 52,24 bilhões para US$ 52 bilhões de resultado positivo. Para o ano que vem, a estimativa dos especialistas do mercado financeiro para o superávit subiu de US$ 46,5 bilhões para US$ 49 bilhões.

A previsão do Boletim Focus para a entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil em 2019 caiu de US$ 80 bilhões para US$ 79,5 bilhões. Para 2020, a estimativa dos analistas do mercado financeiro recuou de US$ 85 bilhões para US$ 82,44 bilhões.