O Mercado Público de Porto Alegre receberá um evento do Sebrae com empresas gaúchas de gastronomia

Na quarta-feira da semana que vem, 7 de agosto, o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) realizará em Porto Alegre o 6° Encontro de Negócios da Cadeia Produtiva de Alimentos e Bebidas, edição “Sabores do Rio Grande do Sul”. A programação, com entrada franca, está prevista para a faixa das 10h às 18h30min no mezanino do Mercado Público, no Centro Histórico.

A SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) é parceira do evento, que tem por objetivo integrar os protagonistas do setor no Estado, ampliando oportunidades no mercado gastronômico. Estarão presentes 40 empresas ligadas aos segmentos de produtos orgânicos, bebidas e alimentos premium, incluindo vinícolas e casas de carnes especiais. As vagas destinadas aos expositores já foram preenchidas.

“O encontro representa uma oportunidade para fazer negócios em todo o Estado e aproximar o produtor de potenciais compradores e clientes, além de estimular parcerias com impacto direto na economia”, ressalta o titular da SMDE, Eduardo Cidade. “É com satisfação que abrimos o Mercado Público de Porto Alegre para essa atividade.” Confira, a seguir, os estandes e atividades previstos no encontro.

Feira de Negócios

– Espaço Orgânicos: produtos orgânicos diversos;

– Espaço Carnes Premium: produtores e casas de carnes especiais;

– Espaço Bebidas Premium – Cervejarias e cachaçarias artesanais;

– Espaço Multissetorial – Móveis, serviços, equipamentos e tecnologia;

– Espaço Vinhos e Sucos do Brasil – Vinícolas e indústrias de sucos.

Atividades

– 11h: Palestra “Empreendedorismo Inovador: A indústria da Criatividade e da Transformação do Alimento”, com André Pinheiro Machado, sócio-proprietário da Ristretto Grãos e Gastronomia (Passo Fundo);

– 15h: Palestra “Gastronomia Artesanal: a Valorização das Receitas Simples e a Atenção aos Ingredientes Locais”, com

o chef Giuseppe Giudizi, sócio-proprietário no Il Rifúgio del Gourmet (Caxias do Sul).

Mais informações sobre o 6° Encontro de Negócios da Cadeia Produtiva de Alimentos e Bebidas, edição “Sabores do Rio Grande do Sul”, podem ser obtidas por meio do telefone (54) 3290-4733 ou pelo e-mail gabrielame@sebraers.com.br.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: