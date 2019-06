O mês de julho começa com frio intenso no Rio Grande do Sul

Depois de uma onda de calor que nos últimos dias chegou a 30°C em cidades como Porto Alegre e de um domingo chuvoso em todo o Rio Grande do Sul, esta segunda-feira abre o mês de julho com frio intenso. Até segunda-feira, são esperadas chuva forte, ventania e geada em diversas áreas do território gaúcho.

E se você estava reclamando que o inverno (21 de junho a 23 de setembro) ainda não havia chegado para valer em 2019, prepare o seu agasalho, a estufa, e o estoque de bebidas quentes: de acordo com meteorologistas, esta deve a onda mais intensa de baixas temperaturas no Estado neste ano. Em alguns pontos do mapa, não está descartada a hipótese de geada e termômetros abaixo de 0°C.

As regiões Metropolitana, Noroeste, Planalto, Serra e Litoral Norte ainda terão muita chuva nesta segunda-feira, parando na fronteira com o Uruguai, onde também esfriará bastante. A queda mais intensa deve ocorrer a partir da virada para esta terça-feira, de forma gradativa em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Na Capital, as mínimas devem bater em torno de 9ºC na capital.

“De renguear cusco”

Nesta sexta-feira, Porto Alegre deverá enfrentar uma temperatura mínima de 4ºC, “de renguear cusco”, como diz a famosa expressão popular gaúcha. Esse frio intenso, porém, deve dar trégua a partir de sábado. A próxima frente fria está prevista para os dia 18 ou 19.

De um modo geral, julho terá temperaturas máximas variando pouco acima das médias padrão, que são entre 18ºC e 21ºC, nas regiões Oeste e Leste do Estado. Já No Sul e na Serra, as máximas aumentam um pouco além dos 15ºC a 18ºC habituais.

Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho 2019 começou mais cedo em Porto Alegre, no dia 15 de abril. Neste ano, a iniciativa da prefeitura tem como tema “Esquenta Porto Alegre” e o lema é “Tem gente que não dá bola para o frio. Juntos, nós damos”. A arrecadação e distribuição são coordenadas pela SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte).

Dentre os itens que podem ser doados estão peças de roupas, novas e usadas, cobertores, calçados, fraldas descartáveis e alimentos não perecíveis. A administração municipal alerta que as peças devem estar em condições de uso, sem sujeira ou rasgos. Da mesma forma, sapatos só têm utilidade se doados em pares idênticos. Os quase 100 pontos de coletas podem ser conferidos no site oficial www.portoalegre.rs.gov.br.

Já a campanha desenvolvida pelo governo do Estado tem ao menos nove opções de entrega dos donativos, totalizando centenas de pontos:

– Central de Doações da Defesa Civil do RS (avenida Borges de Medeiros nº 1.501, térreo – Centro Administrativo do Estado, bairro Praia de Belas, Porto Alegre);

– Edifício-sede do Daer (avenida Borges de Medeiros nº 1.555, bairro Praia de Belas, Porto Alegre), assim como nas superintendências regionais;

– Todos os quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros;

– Coordenadorias regionais da Defesa Civil: Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, Santo Ângelo, Uruguaiana, Caxias do Sul, Passo Fundo, Lajeado e Frederico Westphalen;

– Farmácias São João (267 pontos de coleta);

– Unidades do SescRS (66 pontos);

– Panvel Farmácias (317 pontos);

– Supermercados Zaffari (36 pontos);

– Praças de pedágio da concessionária de rodovias EGR.

(Marcello Campos)

