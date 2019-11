O mês de outubro teve o melhor resultado para a venda de veículos no País nos últimos 12 anos

Abaixo deles, completam a lista dos 10 carros mais vendidos, Fiat Argo (7.586), Volkswagen Polo (7.245), Chevrolet Onix Plus (7.140), Fiat Strada (6.958), Fiat Toro (6.914), Jeep Renegade (6.680) e Volkswagen Gol (6.570).

E as marcas?

Vale lembrar que a nova geração do Chevrolet Onix ainda não está sendo vendida na configuração hatch. O sedã, que se chamava Prisma, mas foi rebatizado como Onix Plus. Ele já está sendo vendido, e, inclusive, aparece acima, como o sexto modelo mais emplacado em outubro.

Na corrida pela liderança do mercado, a Chevrolet segue na primeira colocação. No acumulado de janeiro a outubro, a fabricante norte-americana tem 17,9% de participação, com quase 390 mil veículos emplacados.