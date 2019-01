O Messenger do Facebook teve o seu novo visual liberado para mais usuários

O Messenger finalmente está levando seu novo design para um grupo maior de usuários. A atualização do aplicativo havia sido revelada pelo Facebook em maio do ano passado e começou a ser disponibilizada em outubro, com certa lentidão no processo.

Conforme a equipe do Messenger, o novo visual ainda não foi liberado para todos, mas isso deve ocorrer em pouco tempo. A plataforma, inclusive, já atualizou suas capturas de tela na Play Store e na App Store para destacar a mudança.

O objetivo do “Messenger 4”, como a versão do serviço foi chamada, é resgatar uma interface simples com foco nas conversas. O aplicativo reduziu a quantidade de abas de nove para três: Bate-papos, Pessoas e Descobrir.

O ícone da câmera passou para a parte superior da tela e ficou junto com a opção de criar uma nova conversa. O aplicativo também permite escolher entre quatro opções de degradê para os balões de mensagens, que mudam de cor conforme você movimenta a barra de rolagem.

Antigos recursos

A revisão da interface do Messenger não afeta recursos antigos como enquetes, compartilhamento de localização, jogos e bate-papo por vídeo. Todos continuam presentes no aplicativo.

“Acreditamos que o Messenger 4 traz a proximidade e a autenticidade que as pessoas têm pedido – por meio da simplicidade do design e dos recursos que colocam foco na troca de mensagens e conexão”, afirmou o Facebook em outubro, ao anunciar o novo design do serviço.

Criado em 2011, o Facebook Messenger é um serviço de mensagens instantâneas e aplicação de software que fornece texto e comunicação por vídeo. Como Facebook é baseado no recurso de “web bate-papo”, o dispositivo suporta o protocolo de código-fonte aberto XMPP, conecta principalmente entre usuários da rede social e sincroniza com o site.

