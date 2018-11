O México relata o desaparecimento de dois caminhões de migrantes

A CNDH (Comissão Nacional de Direitos Humanos) do México informou na segunda-feira (5) do desaparecimento de dois caminhões, com 80 pessoas, da caravana migrante que entrou no México no último dia 19 de outubro com destino aos Estados Unidos.

Em entrevista coletiva, o visitante-geral da comissão, Edgar Corzo, indicou que o organismo emitiu medidas cautelares para que se busque as pessoas desaparecidas. Corzo relatou também que uma pessoa denunciou a situação diante de uma instância da procuradoria no Estado de Oaxaca e a CNDH realizou o acompanhamento correspondente junto com a comissão estadual da entidade.

O ombudsman da DDHPO (Defensoria dos Direitos Humanos do Povo de Oaxaca), Arturo Peimbert Calvo, alertou, por meio de Twitter, do desaparecimento de 100 centro-americanos da primeira caravana migrante que tem como objetivo chegar aos Estados Unidos.

“Estamos no meio de uma emergência, desde o sábado 3 de novembro se encontram reportados como desaparecidos cerca de 100 migrantes em êxodo que abordaram dois caminhões em condições subumanas”, escreveu Calvo.

Calvo disse a meios de comunicação locais que o caso foi denunciado, mas que apenas o Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos se interessou pelo caso.

Propaganda

As emissoras Fox News e NBC, e mais tarde a rede social Facebook, pararam de difundir uma propaganda da campanha eleitoral de Donald Trump que compara um criminoso mexicano com os migrantes da caravana a caminho dos Estados Unidos.

“Após analisar o tema, a Fox News retirou a propaganda no domingo (4) e não aparecerá nem na Fox News nem na Fox Business Network”, indicou a presidente de venda de espaços publicitários da emissora conservadora, Marianne Gambelli, em uma mensagem enviada à agência France-Presse.

Questionado a respeito, o presidente Trump disse que não estava a par. Mas quando os jornalistas insistiram sobre essa propaganda chocante, respondeu: “Muitas coisas são chocantes. As perguntas de vocês são chocantes”. A publicidade, que a emissora CNN havia se negado a difundir por considerá-la racista, também foi retirada de sua plataforma pelo Facebook.

A propaganda começa com imagens de Luis Bracamontes, um cidadão mexicano condenado à morte em abril pelo assassinato de dois policiais de Sacramento, capital da Califórnia, em 2014. O caso atraiu a atenção dos meios de comunicação e da opinião pública pela gravidade dos feitos, mas também porque o acusado recebeu o veredicto de culpado rindo, e prometendo que fugiria da prisão para “matar mais policiais em breve”.

As imagens da propagada mostram partes desta cena junto com mensagens como “os democratas os deixaram entrar em nosso país” e “os democratas os deixaram ficar”. Na sequência, exibe diretamente imagens das caravanas de imigrantes centro-americanos que tentam chegar à fronteira dos Estados Unidos do México.

Deixe seu comentário: