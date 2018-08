O Mickey faz 90 anos de idade e será tema de uma exposição em Nova York

O dia 18 de novembro vai marcar os 90 anos que Mickey, camundongo símbolo da Disney, apareceu pela primeira vez nas telas — no caso, no cinema, com o curta “Steamboat Willie”, em 1928.

Para comemorar a data, será inaugurada em Nova York a exposição “Mickey: The True Original Exhibition”, onde artistas contemporâneos vão mostrar trabalhos inéditos, feitos para o evento, que interpretam as diversas fases que o ratinho teve ao longo das décadas.

Segundo a organização, os visitantes vão encontrar instalações de arte e obras boas para serem fotografadas.

Três dos nomes que vão participar da exposição já foram revelados: Kenny Scharf, Amanda Ross-Ho e Shinique Smith. Mais artistas serão nomeados nas próximas semanas. A curadoria é do designer Darren Romanelli. Os ingressos custam US$ 38 (R$ 155) por pessoa.

A exposição será realizada entre 8 de novembro e 10 de fevereiro de 2019 e, claro, vai contar com uma loja de produtos do Mickey.

O aniversário do personagem também será comemorado nos parques da empresa pelo mundo.

Em Orlando, entre os dias 16 e 18 de novembro serão vendidas comidas e produtos especiais para a data. Os visitantes também vão cantar parabéns para o camundongo durante uma parada de personagens no parque Magic Kingdom.

Os parques da Disney na Califórnia, em Anaheim, terão uma cavalgada para o Mickey, em 18 de novembro, com outros personagens.

Em Xangai, um cartão gigante ficará exposto no parque para que os visitantes desejem feliz aniversário ao camundongo.

Paris, Hong Kong e Tóquio também terão apresentações com personagens em seus parques para comemorar a data.

Dicas

O desejo era fazer um safári na África do Sul ou conhecer Amsterdã. Mas, com os dias de férias ainda indefinidos, a decisão de fechar as reservas era sempre empurrada para o dia seguinte. Com uma filha vidrada em Disney e as férias sacramentadas em cima da hora, saiu o veredito: Orlando. Novamente.

Os dias por lá não seriam muitos. Sete a oito. O tempo para planejar, de pouco mais de um mês. Era fazer Orlando com alta produtividade ou ficar na vontade de um monte de programas. Se você está na mesma situação, espero que as dicas a seguir ajudem.

1) Disciplina na agenda — Faça o roteiro detalhado: que atração será visitada em que dia, com o máximo de previsibilidade possível.

2) Fast pass — Inscreva-se logo no aplicativo My Disney Experience. É por lá que, além de comprar ingressos, você reserva os passes para as atrações mais concorridas dos parques da Disney. Só podem ser reservados com antecedência três fast passes por dia, para cada pessoa. Atenção para não marcar com pouco tempo de intervalo atrações que fiquem muito distantes umas das outras. A previsibilidade da agenda é muito importante porque o app abre a distribuição eletrônica de passes para um parque exatamente 30 dias antes da data da visita, e as vagas rapidamente se esgotam. Então, se você fizer a reserva antes e na hora trocar o dia do parque, perderá os fast passes e dificilmente vai conseguir outros iguais. Se foi impossível conseguir o fast pass desejado, ao longo dos dias que precedem a viagem cheque periodicamente o app. É loteria, mas pode haver algumas desistências. Nos parques (tanto na Disney quanto na Universal), há wi-fi gratuito, que permite monitorar os tempos de espera em cada atração.

3) Carro — Alugar carro dá liberdade de locomoção, mas não é um processo rápido nem barato. Tem a fila no aeroporto e tem a parada para abastecer. Tem o custo da diária e tem o custo do combustível. Se você estiver num grupo pequeno e num hotel da Disney, terá a facilidade do transporte gratuito do aeroporto para o hotel e entre as unidades do complexo. Para os outros parques e programas, Uber e táxi funcionam bem. Faça suas contas para ver se vale a pena.

4) Parques — Os parques da Disney e os da Universal são os mais óbvios na hora de montar a agenda. E quem tem pouco tempo vai certamente deixar algumas coisas boas de fora. Mas há muitas outras atrações que fazem você, inclusive, ter um respiro da correria dos grandes parques. As crianças menores costumam amar o Legoland. Crianças podem se divertir horrores na loja da American Girl, incluindo o almoço no bistrô com uma boneca sentadinha à mesa. E dá para gastar um par de horas no Crayola Experience, com atrações que giram em torno dos lápis de cera da marca. Dá para reservar um dia ou uma tarde para essas atrações, ou mesmo para voltar a um dos grandes parques que a criança tenha amado.

